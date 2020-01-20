» » Ученые узнали об умении коров говорить друг с другом

Ученые узнали об умении коров говорить друг с другом

Ученые узнали об умении коров говорить друг с другом

Ученые пришли к выводу, что коровы могут рассказывать друг другу о самочувствии, повышая или понижая частоту своего голоса, пишет Independent.

Из предыдущих исследований было известно, что коровы и телята узнают голоса друг друга. Однако могут ли коровы сохранять индивидуальные характеристики мычанья по отношению к неродственным животным, ученые не знали.

Специалисты из Австралии и Франции записывали 13 коров голштино-фризской породы издавали в различных стрессовых и обычных ситуациях: в предвкушении корма, в случае, когда их отказывались кормить, а также тогда, когда их изолировали от товарищей по стаду. Всего в распоряжении ученых оказалось 333 аудиосигнала.

Анализ мычанья показал, что в совершенно разных ситуациях характеристики коровьих голосов оставались индивидуальны. То есть сородичи вполне могли понять, кто именно из их стада «жалуется» на стресс.

Авторы исследования считают, что их результаты помогут фермерам анализировать настроение животных.

20 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Теперь коровы будут давать грудное молоко, но генетически модифицированное
Хочу все знать

Теперь коровы будут давать грудное молоко, но генетически модифицированное

Пожалуй, ничто в данное время не вызывает столько разногласий, как генетически модифицированные продукты. К семге и сое добавилось и молоко. Китайские ученые ввели человеческие гены 300 коровам,
Всё самое интересное о Макдоналдсе
Хочу все знать

Всё самое интересное о Макдоналдсе

18. Одна корова может съесть больше 3 000 фунтов зерна и набрать 400 фунтов веса. Мясо при этом становится очень жирным, в самый раз для фарша. 19. Рост цен на зерно ухудшил и без того ужасную
Как играть в «Быки-коровы»
Хочу все знать

Как играть в «Быки-коровы»

Для этой игры вам понадобится только листок бумаги и карандаш. Можно играть вдвоём, можно – двумя командами. Загадывать можно числа, а можно – слова. В детстве мы с братом часто играли в такую игру
20 фактов о коровах
Хочу все знать

20 фактов о коровах

1. Если поставить на одну чашу весов все человечество, а на вторую согнать всех коров и быков, общий вес «рогатых» втрое превысит вес людей.
Привлекательный голос и супружеская верность несовместимы?
Хочу все знать

Привлекательный голос и супружеская верность несовместимы?

К интересному выводу пришли канадские ученые в Университете Макмастерса, сопоставив тембр голоса мужчин и женщин с ожиданиями потенциальных партнеров противоположного пола. Выяснилось, что обладатели
Настроение влияет на «взаимность» в Twitter
Хочу все знать

Настроение влияет на «взаимность» в Twitter

Чтобы понять, каким образом настроение влияет на дружбу в социальных сетях, ученые провели мониторинг более 102 тысяч активных пользователей Twitter в течение шести месяцев.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПредсказания Ванги на 2020 год


Свежие Статьи
И все-таки динозавры вымерли из-за удара астероида Чиксулуб, выяснили ученые

И все-таки динозавры вымерли из-за удара астероида Чиксулуб, выяснили ученые

Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+