Ученые узнали об умении коров говорить друг с другом

Ученые пришли к выводу, что коровы могут рассказывать друг другу о самочувствии, повышая или понижая частоту своего голоса, пишет Independent.

Из предыдущих исследований было известно, что коровы и телята узнают голоса друг друга. Однако могут ли коровы сохранять индивидуальные характеристики мычанья по отношению к неродственным животным, ученые не знали.

Специалисты из Австралии и Франции записывали 13 коров голштино-фризской породы издавали в различных стрессовых и обычных ситуациях: в предвкушении корма, в случае, когда их отказывались кормить, а также тогда, когда их изолировали от товарищей по стаду. Всего в распоряжении ученых оказалось 333 аудиосигнала.

Анализ мычанья показал, что в совершенно разных ситуациях характеристики коровьих голосов оставались индивидуальны. То есть сородичи вполне могли понять, кто именно из их стада «жалуется» на стресс.

Авторы исследования считают, что их результаты помогут фермерам анализировать настроение животных.