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Снегопады и лавины в Исландии

Снегопады и лавины в Исландии

Снежные лавины накрыли деревни на северо-западе Исландии. Спасатели добирались на помощь местным жителям на суднах береговой охраны, поскольку региональные дороги были закрыты из-за плохой видимости и метели, сообщает телеканал Еuronews.

На деревню Флатейри, население которой составляет всего 200 человек, обрушились две лавины. Снегом засыпало один жилой дом, в котором на тот момент находилась девушка-подросток. Спустя полчаса усилий спасателям удалось вызволить ее из снежной ловушки. От лавины также пострадала небольшая деревушка Сюдюрейри.

В обоих случаях специальные защитные щиты сдержали основной удар снежной массы. В результате большая часть снега поменяла направление и сошла в океан, потопив несколько лодок у причалов.

Метеорологи предупреждают, что риск лавин по-прежнему высок.

Подобная трагедия 25 лет назад стала здесь причиной гибели 36 человек.

Снегопады и лавины в Исландии

Снегопады и лавины в Исландии

Снегопады и лавины в Исландии

Снегопады и лавины в Исландии

Снегопады и лавины в Исландии

Снегопады и лавины в Исландии

Снегопады и лавины в Исландии

20 январь 2020 /
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