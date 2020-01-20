Снегопады и лавины в Исландии

Снежные лавины накрыли деревни на северо-западе Исландии. Спасатели добирались на помощь местным жителям на суднах береговой охраны, поскольку региональные дороги были закрыты из-за плохой видимости и метели, сообщает телеканал Еuronews.

На деревню Флатейри, население которой составляет всего 200 человек, обрушились две лавины. Снегом засыпало один жилой дом, в котором на тот момент находилась девушка-подросток. Спустя полчаса усилий спасателям удалось вызволить ее из снежной ловушки. От лавины также пострадала небольшая деревушка Сюдюрейри.

В обоих случаях специальные защитные щиты сдержали основной удар снежной массы. В результате большая часть снега поменяла направление и сошла в океан, потопив несколько лодок у причалов.

Метеорологи предупреждают, что риск лавин по-прежнему высок.

Подобная трагедия 25 лет назад стала здесь причиной гибели 36 человек.

