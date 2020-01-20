Сильные метели и снегопады на юго-западе Сибири

Сильные метели и снегопады, вызванные глубокой барической ложбиной атлантического циклона "Брендан", центр которого находится на севере Красноярского края, стали причиной массовых ДТП в Алтайском крае и Новосибирской области. По меньшей мере жертвами ДТП стали 4 человека.

Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА "новост и" со ссылкой на источник в экстренных службах. Авария с участием 10 машин произошла на федеральной автодороге Р-254 "Иртыш" возле населенного пункта Светлый.

Два человека стали жертвами массового ДТП под Барнаулом с участием 15 автомобилей. Об этом 17 января сообщается на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю. В результате погибли два человека, еще несколько получили различные травмы. Еще одна крупная авария из 20 машин произошла на развязке перед Новоалтайском, о погибших и раненых не сообщается.

Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе «Новосибирск — Омск» в разгар дня 17 января. Из-за сильного ветра фура опрокинулась в кювет, водитель большегруза погиб. Еще одна авария произошла на трассе в Бердске, где дальнобойщик получил травму головы.

