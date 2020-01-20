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Тягу к спиртному определяет генетика
Генетическая предрасположенность играет большую роль в развитии тяги к спиртному. К такому выводу пришли ученые из Британии, проанализировав более 125 тыс. ДНК, взятых в биобанке страны, пишет Science Advances.
Эксперты определили участников проблемной группы, склонных к злоупотреблению алкоголем. Оказалось, что у них у всех были определенные вариации генов. Чтобы подтвердить версию о генетической природе алкоголизма, ученые провели эксперимент на модельных червях. И он показал, что при блокировке группы генов тяга к спиртному действительно снижалась.
Данные результаты могут помочь выработать новые подходы к лечению алкозависимости, считают ученые.
20 январь 2020 /
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