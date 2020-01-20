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Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в мире

Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в мире

Так выглядит та самая статуя Пачакамака

На нашей планете существует огромное количество загадочных сооружений, построенных древними цивилизациями. Например, на так называемом острове Пасхи можно найти более 800 огромных статуй под названием моаи. Историки долгое время не могли понять их предназначение, однако недавно археологам из США, Новой Зеландии и Чили удалось разгадать их секрет, о котором можно почитать в нашем специальном материале. Окруженные тайнами статуи есть также на территории южноафриканской страны Перу, в археологическом комплексе под названием Пачакамак. Самым известным из них считается идол, которому на протяжении столетий поклонялись древние инки, считавшие эту статую предсказательницей будущего. Когда-то давно европейцы хотели уничтожить загадочную фигуру, но ближе к середине XX века она была вновь обнаружена. Но кто знает — может археологи нашли совершенно другой древний артефакт, а статуя Пачакамака действительно была уничтожена?

Поиском ответа на этот вопрос решила заняться Марсела Сепульвед из Парижского университета Сорбонна. Если верить историческим данным, попытку уничтожить загадочную статую Пачакамака в далеком 1533 году собирался испанский завоеватель по имени Эрнандо Писарро. Он приказал своим помощникам разнести фигуру на куски, но по данным научного журнала PLOS ONE, выполнить эту задачу людям так и не удалось. Статуя действительно была потеряна, однако в 1938 году она была вновь обнаружена археологами. Возможно, помощники не стали выполнять команду завоевателя, а может, им это попросту не удалось.

Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в мире

Испанский завоеватель Эрнандо Писарро в представлении художника


тайна статуи Пачакамака

Действительно, найденная статуя оказалась весьма прочным объектом. Ее высота достигает целых 2,3 метров, а сделана она была с использованием различных минералов, в том числе и киновара. Этот материал содержит в себе ртуть и, по мнению французских ученых, именно он придавал статуе красноватый оттенок. А ведь раньше считалось, что окраску идолу придавала кровь, которая впиталась в нее в ходе многочисленных жертвоприношений.

Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в мире

Считалось, что статуя Пачакамака умеет предсказывать будущее

Тщательно изучив исторический объект, исследователи пришли к выводу, что действительно имеют дело со статуей Пачакамака. По их расчетам, она была создана в промежутке между 760 и 876 годами нашей эры. Однако создали ее далеко не поклонявшиеся ей инки, а представители культуры Уари. Эта цивилизация жила на территории современного Перу за 700 лет до появления инков. Возможно, именно от них инки и узнали о фантастической возможности статуи предсказывать будущее.

Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в мире

Считается, что статуя была создана между 760 и 876 годами нашей эры

Изучив статую и его составные компоненты, ученые выявили еще один исторический факт. По их мнению, древние инки наверняка имели торговые отношения с другими народами, так как использованный для покрытия статуи минерал киноварь было невозможно добыть в местах их обитания. Зато его можно было найти в горной цепи Анды, которая расположена в 400 километрах от Пачакамака.

Таким образом, французским ученым удалось не только доказать подлинность загадочной статуи, но и узнать интересную деталь из жизни инков. Возможно, получаемые от других народов минералы использовались для окрашивания и других древних изделий, которые пока не найдены археологами.

20 январь 2020 /
Хочу все знать
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