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В Подмосковье пробудились божьи коровки
По словам главного эколога природоохранного фонда «Верховье» Юлия Добрушина, это нормальная реакция насекомых на аномальное тепло.
Он также отметил, что если холода начнут наступать постепенно, то божьи коровки снова найдут укрытие. Но если морозы ударят резко, то насекомые, скорее всего, погибнут.
Эколог посоветовал помочь проснувшимся не вовремя насекомым. Тех, кто их обнаружит, он призвал отнести божьих коровок в не очень теплое, но защищенное место, чтобы насекомое могло укрыться после возвращения холодов.
19 январь 2020 /
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