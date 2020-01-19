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Дикие собаки могут понимать человеческую жестикуляцию

Дикие собаки могут понимать человеческую жестикуляцию

Не новость, что домашние собаки, с рождения живущие с людьми, отлично «настроены» на хозяина и превосходно обучаются командам. Ученые из Индийского института образования и исследований в области науки в Калькутте решили выяснить, будут ли дикие псы столь же понятливы. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Одомашненные 10-15 тысяч лет назад, собаки — самое древнее домашнее животное. Большую часть этого времени селекция основной их массы проходила по принципу отбора самых смышленых и восприимчивых к человеческим командам и жестам особей.

До конца не ясно, действительно ли это понимание в каждом новом случае приходит только с целенаправленным обучением человеком или оно уже имеет под собой врожденную основу. Могут ли собаки интерпретировать сигнал, такой как жест, без специальной подготовки или даже никогда не встречавшись ранее с подающим сигнал человеком? Авторы работы предположили, что один из способов выяснить это — проверить, как на человеческие жесты отреагируют неподготовленные бездомные собаки.

Дикие бродячие собаки, не контактирующие с людьми, — печальное и повсеместно в мире встречающееся явление, особенно в развивающихся странах. Максимум их ежедневных контактов с человеком — наблюдение издали или конфликтные ситуации. Исследователи в качестве «испытуемых» рассмотрели диких собак из нескольких разных районов Индии.

Перед собаками ставили две закрытые миски. Затем исследователь указывал на одну из них. Реакцию животных записывали.

Примерно половина собак не подошла ни к одной миске. Исследователи отметили, что эти животные изначально выглядели настороженными и обеспокоенными и, возможно, раньше имели печальный опыт контактов с людьми. Собаки, которые подходили к чашам, были отмечены как более дружелюбные и менее тревожные, примерно 80% из них правильно следовали указательным жестам и проверяли ту миску, на которую указал человек, несмотря на то, что они никогда не проходили предварительной подготовки. При этом не оказалось разницы между следованиям кратковременным или повторяющимся указаниям. Это говорит о том, что собаки действительно могли расшифровать сложные жесты.

Авторы пишут, что это понимание собаками, которому они учатся, просто наблюдая за людьми, может иметь значение для уменьшения конфликта между бездомными собаками и людьми. «Это означает, что они пристально наблюдают за человеком, с которым встречаются впервые, и используют свое понимание людей, чтобы принять решение. Это показывает их интеллект и адаптивность», — говорит автор работы, доктор Аниндита Бхадра.

Данные работы могут быть интерпретированы как доказательство того, что собаки могут обладать врожденной способностью понимать человеческие жесты. Дальнейшие исследования могут прояснить, как свойства личности отдельной собаки влияют на способность понимать сигналы человека: это нужно, так как более сторожкие и опасливые животные практически не участвовали в эксперименте, отказываясь от контакта. В целом работа демонстрирует, что собаки определенно могут быть более проницательными, чем мы думаем.

19 январь 2020 /
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