Почему на Земле фосфора много, а в остальном космосе - очень мало

На Земле фосфор встречается довольно часто, однако во всем остальном космос е это большая редкость. Почему? Загадка! Однако исследователи из Европейской южной обсерватории выдвинули предположение, что изначально фосфор появился на Земле в составе молекулы монооксида фосфора, то есть в связке с кислородом.

Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, рассказывает о том, что монооксид фосфора формируется в результате конкретного физического процесса — во время рождения новых звезд. Кроме того, следы этого вещества были найдены во льдах кометы 67P / Чурюмова-Герасименко.

Схема фосфорных соединений, найденных в комете

Кэтрин Альтвегг, автор нового исследования, заявляет, что, по мнению ее группы, фосфор на Землю занесли именно кометы. «Современная наука считает, что кометы доставили на Землю большинство компонентов, необходимых для формирования органической жизни, и монооксид фосфора вряд ли является исключением», подчеркивает она.

В наших клетках фосфор действует как своего рода клей, скрепляющий цепи нуклеотидов, составляющих ДНК. Он также помогает строить клеточные стенки и накапливать энергию внутри самих клеток.

Когда звезды еще молоды, они извергают в космос мощные потоки газа, которые создают настоящие «пузыри» внутри газопылевых облаков, плавающих в межзвездном пространстве. По мнению исследователей, молекулы оксида фосфора образуются на стенках этих пузырей, а помогает им в этом сильное звездное излучение. После разрушения стенок такого пузыря фрагменты космической пыли застывают, часто формируя кометы. Если следовать этой логике, то все становится очевидно: остыв, кометы отправляются в путешествие, пока в один прекрасных день случайно не столкнутся с планетой (например, с Землей), тем самым насыщая ее породу фосфорсодержащими соединениями.