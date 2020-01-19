В Тунисе археологи раскопали самый укрепленный город времен Древнего Рима

Германо-тунисская археологическая миссия раскопала в Тунисе город Менинкс, который во времена Древнего Рима считался одним из самых защищенных и укрепленных. Об этом пишет «Российская газета».

Исследователи выяснили, что Менинкс был крупным портовым городом, куда кораблям было непросто попасть. Гавань была доступна по скрытым под водой каналам, местоположение которых знали только местные лоцманы. На причалах суда ожидали грузчики, которые разгружали корабли и перевозили полученные товары на близлежащие склады.

Отмечается, что город имел обширные торговые связи со многими регионами по всему Средиземноморью. Причем благополучие Менинкса держалось исключительно на одном товаре – пурпуре. Это популярный в тот период краситель, который получали из морских улиток. В обмен на пурпур местные жители получали импортные продукты питания, вино, домашнюю керамику и мрамор из стран средиземноморского побережья.

С помощью магнитометрической съемки археологи также установили, что город имел крайне необычную планировку. Главные улицы Менинкса шли параллельно береговой линии и состояли из домов, коммерческих зданий, а также храмов.

Менинкс был основан в IV веке до нашей эры, а своего расцвета достиг в период между I и III веками нашей эры.

Ранее на севере Эфиопии археологи обнаружили древний город, который был частью могущественной Аксумской империи, соперничавшей с Римом.