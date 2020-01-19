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Этот снимок может объяснить недостаток звезд в центре Галактики

Этот снимок может объяснить недостаток звезд в центре Галактики

Роскошный, невероятно подробный новый снимок центра Млечного пути может помочь объяснить одну из неразгаданных загадок нашей Галактики – недостаток массивных звезд в её центральной части.

Этот снимок высокого разрешения, составленный на основе данных наблюдений в инфракрасном диапазоне, полученных из четырех различных источников, показывает завихрения облаков из газа и пыли, а также взаимодействие между ними. Новые подробности, выявленные на этом снимке, согласно заявлению представителей НАСА, могут помочь объяснить загадочную особенность звездообразования в центре Галактики.

«В центральных областях Млечного пути находится значительно больше плотного газа и пыли, являющихся «строительными кирпичиками» для новых звезд, по сравнению с другими частями нашей Галактики. Тем не менее, в центре Млечного пути формируется в 10 раз меньше массивных звезд, чем ожидалось», сообщают представители агентства в заявлении.

Другими словами, в центре нашей Галактики имеется большое количество «сырья» для формирования новых звезд, однако этот материал по необъяснимой причине не спешит превращаться в звезды. Еще более странным является тот факт, что те звезды, которые формируются в этой области космического пространства, демонстрируют склонность к образованию скоплений, таких как скопление Квинтуплет и скопление Арки, согласно НАСА.

Этот новый снимок раскрывает подробности внутреннего устройства таких скоплений звезд – теплых областей горячего газа – которые, как считают исследователи, могут помочь объяснить это загадочное явление, согласно НАСА. А решение этой задачи, в свою очередь, поможет ученым глубже понять Вселенную в целом.

Основным источником данных для этого комбинированного снимка стали наблюдения в ИК-диапазоне, проведенные при помощи самолетной стратосферной обсерватории НАСА Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA). Эти данные представлены на изображении в синем и зеленом цветах. Впоследствии изображение было дополнено данными наблюдений в этом же диапазоне электромагнитного спектра, проведенных при помощи космических обсерваторий Herschel («Гершель», красный цвет) Европейского космического агентства и Spitzer («Спитцер», белый цвет) НАСА.

Вместе эти данные наблюдений составляют единую картину области пространства размером около 600 световых лет, согласно НАСА. Они демонстрируют то, что, вероятно, представляет собой облака материала, падающего на центральную черную дыру Галактики.

19 январь 2020 /
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