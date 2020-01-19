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Гималаи становятся ещё более опасными

Гималаи становятся ещё более опасными

Устойчивое таяние ледников в Гималаях за последние 20 лет привело к появлению более 5000 ледниковых озер, которые наполнены потенциально нестабильными моренами. Когда такие плотины разрушаются, наводнения, вызванные ледниковыми озерами, могут привести к катастрофическим социальным и геоморфологическим последствиям.

Специалисты из Швейцарии проанализировали ситуацию и создали математическую модель возможного возникновения наводнений из ледниковых гималайских озёр. Установлено, что наибольшая опасность сосредоточена в Восточных Гималаях. Вероятность возникновения катастрофических наводнений из ледниковых озёр там на порядок выше, чем в Гиндукуше, Каракоруме или в Западных Гималаях.

Из-за продолжающегося глобального потепления вероятность возникновения наводнений, связанных с таянием ледников и образованием высокогорных озёр, с течением времени будет только увеличиваться.

19 январь 2020 /
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