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В Непале сошла мощная лавина: 7 человек пропали без вести

В Непале сошла мощная лавина: 7 человек пропали без вести

В Непале в районе горы Аннапурны в пятницу, 17 января, внезапно сошла лавина, сметя часть туристической группы. 7 человек считаются пропавшими без вести, 30 туристов удалось спасти, сообщает Reuters.

Лавина сорвалась на высоте 3,2 тыс. м на популярном маршруте Аннапурны. Среди пропавших оказались 4 южнокорейских туриста и 3 гида из Непала.

Район, где лавина ударила по группе, находится примерно 150 км к северо-западу от непальской столицы Катманду. По словам местных властей, лавина была вызвана проливным дождем и снегопадом.

В поисково-спасательной операции были задействованы 4 вертолета с полицией и местными добровольцами, которые также ищут пропавших. Неблагоприятные погодные условия затрудняют работу.

По словам полиции, в субботу вертолеты эвакуировали около 200 пеших туристов в районе Аннапурны в более безопасные места.

Ежегодный сезон походов в Непале подходит к концу.

19 январь 2020 /
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