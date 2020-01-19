В Канаде зафиксированы рекордные холода
Территории Британской Колумбии, расположенной на западе Канады, в середине недели охватили экстремальные холода. Была прекращена работа ванкуверских детских садов и многих образовательных учреждений.
Жители Эдмонтона 15-го января увидели на своих термометрах −36 градусов по Цельсию.
Город Пунци-Маунтин в районе восьми утра мог «похвастаться» рекордно низкой температурой за всю историю наблюдений: 48,2 градуса ниже нулевой отметки.
Жителям ряда населенных пунктов метеорологами были адресованы предупреждения об экстремальных погодных условиях, таких как обильные снегопады в окрестностях долины и каньона Фрейзер, сильный снег и ветер в Большом Ванкувере.
Ванкуверский международный аэропорт отменил более тридцати рейсов. Примерно столько же было задержано. С опозданием следовал железнодорожный транспорт системы SkyTrain.
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