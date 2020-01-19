Таинственный вирус из Китая теперь в Японии и Таиланде. Эксперты не понимают, как он распространяется

На данный момент исследователи не могут определить как вирус передается от человека к человеку

На прошлой неделе мы рассказывали вам о вспышке таинственного вируса в Китае, который по своим симптомам похож на острый респираторный синдром (SARS) и Ближневосточный респираторный синдром (MERS), более известный как атипичная пневмония. На данный момент исследователи определили, что новый вирус — это разновидность коронавируса, к которому также принадлежат SARS и MERS. Специалисты ВОЗ были сильно обеспокоены новой вспышкой в Ухани и как оказалось не зря — эксперты сообщили о двух случаях за пределами страны — в Таиланде и Японии. Однако как именно вирус распространяется остается неизвестным.

Как сообщает издание ScienceAlert, Министерство здравоохранения Японии сообщило, что пациент был госпитализирован 10 января, через четыре дня после возвращения из Ухани (Китай) в Японию. Больной жаловался на не угасающую лихорадку. Результаты анализов подтвердили, что он заражен новым вирусом. Напомним, что новый коронавирус унес жизнь одного человека, а в Ухани заражен 41 человек. Минздрав Японии намерено сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения, а также продолжать исследования.

Вакцины от атипичной пневмонии сегодня не существует

В прошлом вспышки SARS и MERS унесли жизни 349 человек в Китае и 299 человек в Гонконге. Сегодня власти Уханя заявили, что центром вспышки является рынок морепродуктов, который был закрыт 1 января. Однако Японские врачи уверяют, что пациент не посещал рынок, но возможно, был в контакте с зараженным, пока находился в Поднебесной.

Распространится ли вирус по планете?

Представитель министерства здравоохранения Эйджи Хиношита сказал журналистам, что риск распространения заболевания считается низким, при этом тщательно проверяются все, кто был в тесном контакте с ним. Тем более, состояние пациента не критическое и он выздоравливает дома. Местные СМИ сообщили, что пациентом является 30-летний гражданин Китая, который проживает в Канагаве, к юго-западу от Токио.

Министерство здравоохранения Японии призывает людей, которые испытывают такие симптомы как кашель и температура, надеть защитные маски и «быстро посетить медицинское учреждение». Пока не ясно, может ли данный вирус передаваться от человека к человеку, однако существует вероятность того, что вирус уже распространился в семье. Что касается случая в Таиланде, то пациентка находится в стабильном состоянии. Она также утверждает, что не посещала рынок морепродуктов в Ухане. Тем не менее эксперты ВОЗ полагают, что вирус может ограниченно передаваться от человека человеку, особенно среди семей, которые находятся в тесном контакте друг с другом.

Таким образом, нам с вами не стоит опасаться вспышки нового вируса. Тем не менее, если в ближайшее время вы собираетесь в путешествие в Китай, то разум ным поступком будет отказ от визита в Ухань. В остальном, следует надеяться, что в самом ближайшем будущем ученые смогут разработать вакцину от опасного семейства коронавирусов.