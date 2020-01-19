Таинственный вирус из Китая теперь в Японии и Таиланде. Эксперты не понимают, как он распространяется
На данный момент исследователи не могут определить как вирус передается от человека к человеку
На прошлой неделе мы рассказывали вам о вспышке таинственного вируса в Китае, который по своим симптомам похож на острый респираторный синдром (SARS) и Ближневосточный респираторный синдром (MERS), более известный как атипичная пневмония. На данный момент исследователи определили, что новый вирус — это разновидность коронавируса, к которому также принадлежат SARS и MERS. Специалисты ВОЗ были сильно обеспокоены новой вспышкой в Ухани и как оказалось не зря — эксперты сообщили о двух случаях за пределами страны — в Таиланде и Японии. Однако как именно вирус распространяется остается неизвестным.
Как сообщает издание ScienceAlert, Министерство здравоохранения Японии сообщило, что пациент был госпитализирован 10 января, через четыре дня после возвращения из Ухани (Китай) в Японию. Больной жаловался на не угасающую лихорадку. Результаты анализов подтвердили, что он заражен новым вирусом. Напомним, что новый коронавирус унес жизнь одного человека, а в Ухани заражен 41 человек. Минздрав Японии намерено сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения, а также продолжать исследования.
Вакцины от атипичной пневмонии сегодня не существует
В прошлом вспышки SARS и MERS унесли жизни 349 человек в Китае и 299 человек в Гонконге. Сегодня власти Уханя заявили, что центром вспышки является рынок морепродуктов, который был закрыт 1 января. Однако Японские врачи уверяют, что пациент не посещал рынок, но возможно, был в контакте с зараженным, пока находился в Поднебесной.
Распространится ли вирус по планете?
Представитель министерства здравоохранения Эйджи Хиношита сказал журналистам, что риск распространения заболевания считается низким, при этом тщательно проверяются все, кто был в тесном контакте с ним. Тем более, состояние пациента не критическое и он выздоравливает дома. Местные СМИ сообщили, что пациентом является 30-летний гражданин Китая, который проживает в Канагаве, к юго-западу от Токио.
Министерство здравоохранения Японии призывает людей, которые испытывают такие симптомы как кашель и температура, надеть защитные маски и «быстро посетить медицинское учреждение». Пока не ясно, может ли данный вирус передаваться от человека к человеку, однако существует вероятность того, что вирус уже распространился в семье. Что касается случая в Таиланде, то пациентка находится в стабильном состоянии. Она также утверждает, что не посещала рынок морепродуктов в Ухане. Тем не менее эксперты ВОЗ полагают, что вирус может ограниченно передаваться от человека человеку, особенно среди семей, которые находятся в тесном контакте друг с другом.
Таким образом, нам с вами не стоит опасаться вспышки нового вируса. Тем не менее, если в ближайшее время вы собираетесь в путешествие в Китай, то разумным поступком будет отказ от визита в Ухань. В остальном, следует надеяться, что в самом ближайшем будущем ученые смогут разработать вакцину от опасного семейства коронавирусов.
Стоит ли волноваться из-за нового вируса, обнаруженного в Китае?
Существует ли угроза пандемии вируса Нипах?
Через пять лет человечество может уничтожить вирус Армагеддона
10 фактов про вирус Эбола, которые стоит узнать прямо сегодня
Вирус Армагеддона
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ