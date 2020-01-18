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Соевое масло обвинили в нарушении работы нервных клеток

Соевое масло обвинили в нарушении работы нервных клеток

Американские биологи выяснили, что употребление большого количества соевого масла нарушает работу ста генов в клетках мозга. Это может способствовать развитию аутизма, болезни Альцгеймера и психических расстройств. Результатах своей работы ученые опубликовали в научном журнале Endocrinology. Кратко об этом пишет пресс-служба Университета Калифорнии в Риверсайде.

"Все это не означает, что нужно немедленно выбросить все запасы тофу, соевого молока, сыра или соуса. Многие продукты на базе сои содержат лишь небольшое количество масла и много полезных веществ, таких как протеины и жирные кислоты", - пояснила Фрэнсис Сладек, один из авторов работы.

Соевое масло может быть одной из главных причин развития эпидемии ожирения в Соединенных Штатах и других промышленно развитых странах. Оно стало популярным с последней трети прошлого века после того, как медики обнаружили свидетельства того, что животные жиры и традиционные виды растительных масел способствуют развитию ожирения.

В результате этого и простые потребители, и промышленники отказались от них в пользу соевого масла, чье производство тогда начало набирать обороты. В результате сегодня примерно 60% от общего объема потребляемого масла в США приходится на соевое. Как отмечают ученые, рост доли соевого масла в пищевой промышленности почти идеально совпадал с темпами распространения эпидемии ожирения.

Соя и мозг

Сладек и ее коллеги открыли еще одно негативное свойство соевого масла. Они изучали, как добавление соевого масла, изготовленного из обычного и генномодифицированного сырья, влияло на здоровье и работу всех органов тела мышей. Изначально ученых интересовало то, будут ли новые сорта ГМО-сои, в которых содержится пониженные количества главного компонента этого масла, линолевой кислоты, полезнее, чем обычные сорта этого растения.

Раскрыв некоторые положительные и отрицательные свойства новых сортов ГМО-сои, связанные с развитием ожирения и диабета, калифорнийские биологи изучили то, как ее употребление влияет на работу мозга грызунов, в том числе и гипоталамуса, важнейшего гормонального центра организма.

Как оказалось, все типы соевого масла нарушали работу примерно ста генов, активных в клетках гипоталамуса. Некоторые из них были связаны с круговоротом окситоцина, "гормона счастья", а также других важнейших сигнальных молекул и цепочек генов, которые влияют на работу мозга и напрямую связаны с развитием аутизма и ряда нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

При этом нарушения не были связаны с присутствием линолевой кислоты и стигмастерола - жировых молекул, которые ученые ранее считали двумя самыми вредными компонентами соевого масла. Иными словами, причина появления сбоев в работе генов пока остается неизвестной, поэтому оценивать последствия от них и искать методики борьбы еще сложно.

С другой стороны, калифорнийские биологи все же рекомендуют отказаться или минимизировать употребление соевого масла, учитывая его более очевидную и уже доказанную связь с другими болезнями, в том числе ожирением и диабетом.

18 январь 2020 /
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