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Тигровые акулы массово страдают от рыболовных крючков

Тигровые акулы массово страдают от рыболовных крючков

Наблюдения за тигровыми акулами, обитающими у берегов Таити, показали, что морские хищники в большой степени подвержены травмам от рыболовных снастей, предназначенных для других рыб.

Автор исследования Карл Мейер, морской биолог из Гавайского университета, и его коллеги изучили 55 тигровых акул (лат. Galeocerdo cuvier), обитающих у северо-западного побережья Таити, в период с 2011 по 2019 годы. Результаты восьмилетних наблюдений показали, что 38 % тигровых акул имели шрамы от рыболовных крючков или плавали с крючками, застрявшими в их теле, которых могло быть от одного до семи.

Как объяснили ученые, акулы попадают в ярусные ловушки, установленные для другой рыбы (тунец, рыба-меч). Некоторым акулам удается освободиться, перекусив леску, другим помогают рыболовы. Но крючки часто застревают у них во рту или даже внутри их тел, вызывая инфекции, повреждая внутренние органы и препятствуя нормальному питанию, приводя их к гибели.

Согласно исследованию, самый большой вред акулам причиняют крючки из нержавеющей стали, которые могут оставаться в их телах на долгие годы или до конца жизни. По мнению ученых, использование крючков из разлагаемых материалов может уменьшить негативное воздействие на нецелевые виды.

18 январь 2020 /
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