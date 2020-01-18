У наземных позвоночных нашли древнейшую доброкачественную опухоль

На нижней челюсти бентозуха – амфибии, жившей более 250 млн. лет назад – российские палеонтологи нашли древнейший случай доброкачественной опухоли у наземных позвоночных. Об этом пишет пресс-служба Палеонтологического института РАН, статью с описанием окаменелости опубликовал Палеонтологический журнал.

Ранее ученые находили следы опухоли костной ткани у древних амфибий лишь один раз – у жившей более 208 млн. лет назад амфибии из рода Parotosuchus. Новая находка, которая попалась на глаза ученым во время раскопок в Ярославской области России, побила рекорд: ее возраст палеонтологи оценивают в 251 млн. лет.

Окаменелость представляет собой часть нижней челюсти примитивного земноводного Benthosuchus korobkovi. Останки позволили ученым предположить, что череп животного был длиной в 40 см., а вся амфибия – 1,6 м.

Со стороны губы ученые нашли продолговатое вздутие длиной около 30 мм. и шириной – до 17,5 мм. Компьютерная томография показала, что это остеома – доброкачественная опухоль костной ткани.

"Подобные позвоночные животные, с патологическими изменениями кости, встречаются довольно часто, но столь древняя находка — это большая удача. В основном же ученым обычно попадаются находки более молодые: это либо поздний мезозой, либо так называемая кайнозойская эра, когда животные уже более близки по облику к современным", – прокомментировал "Научной России" ведущий автор исследования Игорь Новиков из Палеонтологического института РАН.