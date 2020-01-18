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Российская компания заморозит ваше тело или мозг для воскрешения в будущем

Российская компания заморозит ваше тело или мозг для воскрешения в будущем

Российская компания предлагает клиентам заморозить в жидком азоте умерших родственников или себя, чтобы позже вернуть их к жизни, используя новые медицинские технологии. Ученые критикуют компанию и называют ее деятельность псевдонаучной. А еще ее называют дорогим ритуальным агентством.

Алексей Вороненков, один из клиентов компании «КриоРус», заморозил мозг своей 70-летней матери в надежде, что ее смогут вернуть к жизни при помощи научного прогресса.

«Я принял такое решение, потому что мы были очень близки. Я подумал, что для нас это единственная возможность встретиться в будущем», — рассказывает он.

Он и сам собирается пройти крионизацию после смерти.

«Надеюсь, однажды мы достигнем такого уровня, что можно будет создать искусственное тело с искусственными мышечными тканями и органами, к которому можно будет пересадить мозг моей матери», — говорит он.

В подмосковных криохранилищах компании в жидком азоте при температуре минус 196 градусов хранятся тела или мозг 71 человека и домашних животных. Это недешевая процедура. Сохранение всего тела обойдется в 36 тысяч долларов, сохранение мозга — 15 тысяч долларов.

Это гораздо выше уровня средних зарплат россиян. Для иностранцев стоимость процедуры немного выше. Клиенты более чем из 20 стран заключили с компанией договор о дальнейших действиях с их телами после смерти.

Фирму называют дорогим ритуальным агентством

Деятельность компании часто критикуют. Евгений Александров, руководитель комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных данных, заявил газете «Известия», что крионика — «исключительно коммерческая затея, не имеющая под собой никакой научной базы».

«Это фантазия, спекулирующая на надеждах людей о воскрешении из мертвых и мечтах о вечной жизни», — цитирует его газета.

Валерия Удалова — директор компании, ее умершую собаку заморозили в 2008 году. Она считает вероятным, что человечество сможет разработать технологию по оживлению мертвых людей. Однако она признает, что никаких гарантий на это нет.

По мнению Валерии Удаловой, люди, которые оплачивают процедуру по сохранению тел родственников, показывают, насколько сильно они любят своих близких.

«Им нужна надежда», — говорит она.

«Что мы можем сделать для наших умерших родственников и любимых? Хорошие похороны, альбом с фотографиями. А эти люди идут дальше, доказывая свою любовь еще сильнее».

18 январь 2020 /
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