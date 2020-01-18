Общий предок позвоночных животных оказался "немым"

Биологи выяснили, что разные классы позвоночных научились передавать друг другу информацию при помощи акустических сигналов относительно недавно, около 100-200 млн лет назад. Впервые ими воспользовались ночные животные, пишет пресс-служба Аризонского университета со ссылкой на статью в научном журнале Nature Communications.

Многие животные выработали сложные системы звуковых сигналов, которые помогают им налаживать контакт с другими особями, оповещать их об опасности, привлекать внимание особей противоположного пола во время сезона размножения, а также общаться с представителями других видов живых существ.

К примеру, многие тропические лягушки забираются в дупла деревьев и используют их, чтобы усилить громкость своих брачных серенад, а слоны "общаются" с самками и передают информацию о себе на большие расстояния при помощи топота. Эволюционисты давно интересуются тем, когда позвоночные животные освоили эту способность, и происходит ли она из одного общего источника для всех классов позвоночных.

Звуки мира природы

Биологи из Аризонского университета (США) попытались выяснить, когда животные научились пользоваться своими ушами и голосовыми связками, а также другими приспособлениями для выработки звуков. Для этого они составили эволюционное древо, которое включает в себя свыше 1800 видов позвоночных животных.

Для этого ученые проанализировали все известные данные о том, какие системы акустической коммуникации характерны для исследуемых животных, а также исследовали то, как они различаются у близкородственных видов.

К удивлению исследователей, это древо эволюции показало, что общий предок всех позвоночных был "нем". Как показывают расчеты генетиков и биологов, предки современных амфибий, крокодилов, птиц и млекопитающих начали использовать звуковые сигналы для общения независимо друг от друга во время мезозоя, примерно 100-200 млн лет назад.

По словам одно из авторов работы, Джона Уинса, первыми это начали делать ночные животные, однако затем эта способность распространилась по всем экологическим нишам. Сегодня, по оценкам ученых, ей обладают примерно 60% всех сухопутных позвоночных животных.

"Похоже, что приобретение систем акустической коммуникации было выгодным для ночных животных, но при этом их наличие не несло минусов, если тот или иной вид переходил к дневному образу жизни. Мы открыли множество примеров того, как многие дневные лягушки и млекопитающие сохранили эту способность, несмотря на то, что их предки были ночными животными сотни миллионов лет назад», – прокомментировал Уинс.

Что интересно, наличие или отсутствие этой способности почти никак не влияло на скорость формирования новых видов животных на масштабах нескольких десятков и сотен миллионов лет. Это тоже было большой неожиданностью для биологов: они предполагали, опираясь на современные примеры формирования новых видов лягушек и птиц, что различия в умении общаться при помощи звуков – это один из главных движущих факторов эволюции. Почему это так, ученые хотят узнать в самое ближайшее время.