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На Луне могут найти жизнь

На Луне могут найти жизнь

Еще до высадки на Луну первых людей ученые знали, что спутник нашей планеты безжизненный, пустой, стерильный. И до сих пор, спустя десятилетия, мы не нашли доказательств того, что инопланетная жизнь когда-либо существовала на Луне.

Мы были готовы и к отсутствию жизни, даже биологических соединений, в некоторых типах лунных пород. Наш спутник все еще выглядит бесплодным. Но оказалось, что мы искали жизнь не там, где нужно.

Ученый Алан Стерн из Юго-западного научно-исследовательского института в Боулдере (штат Колорадо, США) и его коллеги обнаружили место на Луне, где может существовать жизнь, причем та самая, которая оживила планету Земля. Найти ее мы можем на южном полюсе спутника, где орбитальные аппараты обнаружили водный лед.

Этот лед попал на спутник нашей планеты тем же способом, которым он оказался и на Земле — из кометы, которая принесла из глубин космоса воду и строительный материал для образования жизни. То есть данный лунный лед может открыть тайну происхождении жизни на Земле.

К сожалению, добраться до южного полюса спутника Земли мы сможем еще не скоро, а пока ученые рекомендовали защитить этот район Луны от загрязнений, чтобы при заборе проб в них не оказались современные образцы жизни.

18 январь 2020 /
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