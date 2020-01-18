Самцы шимпанзе подружились с братьями и отцами
Американские антропологи выяснили, что самцы шимпанзе в возрасте от 12 до 21 года формируют прочные связи с другими самцами, причем независимо от возраста. Чаще всего отношения наблюдаются среди единоутробных братьев, но нередко самцы дружат и с особями постарше. Особи постарше, в свою очередь, иногда оказываются отцами: как именно они со своими сыновьями узнают друг друга, однако, пока что неясно, пишут ученые в American Journal of Primatology.
У социальных видов животных выживаемость в среде обитания во многом обеспечивает то, насколько крепкие связи они формируют с сородичами: близкие родственные или дружеские отношения могут обеспечить защиту, доступ к еде и даже успех полового отбора. В частности, крепкая связь наблюдается среди взрослых особей шимпанзе: дружат как особи, родившиеся от одной матери, так и никак родственно не связанные друг с другом самцы. До сих пор, однако, не было понятно, когда именно такие связи формируются: уже во взрослом возрасте, в юношестве или же в детстве.
Изучить этот вопрос подробнее решили ученые под руководством Аарона Сандела (Aaron Sandel) из Техасского университета. В течение года они следили за 18 молодыми (в возрасте от 12 лет до 21 года) самцами шимпанзе, проживающими в одном из национальных парков Уганды. Ученые сосредоточились на особях, достигших подросткового возраста — условной социальной зрелости: после 12 лет шимпанзе отделяются от своих матерей и чаще проводят время с другими особями.
За год ученые подсчитали, сколько времени две особи проводили друг с другом, как близко они друг к другу находились (учитывалось расстояние от пяти метров и ближе), а также как они друг за другом ухаживали. Учитывались как отношения изучаемых шимпанзе друг с другом, так и с другими самцами — младше или старше.
Исследователи выяснили, что формирование прочных связей между самцами не зависит от возраста: и в подростковом возрасте (от 12 до 16 лет), и будучи молодым взрослым (от 17 лет до 21 года) у каждой особи в среднем по четыре близких друга. Около 40 процентов всех связей были тройными: два молодых самца и самец постарше (самому старому было 38 лет).
Чаще всего самцы общались со своими единоутробными братьями, а из старших сородичей нередко выбирали отцов. Ученые отметили, что до сих пор не было зарегистрировано прочных связей и ухаживаний между взрослыми самцами шимпанзе и их отцами. Пока что неясно, как именно сыновья и отцы узнают друг друга, так как самки шимпанзе спариваются с большим количеством самцов, при этом следя за всеми детенышами одновременно. Авторы предполагают, что такая связь может формироваться в раннем возрасте: считается, что самцы шимпанзе довольно тепло относятся к своим детенышам и проводят с ними много времени, когда те еще маленькие.
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