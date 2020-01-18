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Луна может рассказать о происхождении жизни на Земле

Луна может рассказать о происхождении жизни на Земле

На поверхности Луны могут скрываться следы жизни

Южный полюс нашего естественного спутника может скрывать ответ на вопрос о происхождении жизни на Земле. Согласно статье, опубликованной научным порталом sciencenews.com, ледяные запасы Луны, привнесенные на поверхность спутника извне при помощи комет, могут хранить следы организмов, однажды попавших на Землю и повлекших ее дальнейшее заселение. Если так, то почему же многочисленные роботизированные экспедиции так ничего и не нашли до сих пор?


Есть ли жизнь на Луне?

Еще задолго до появления телескопов люди обращали свой взор к ночному светилу в надежде, что однажды им удастся встретить подобных себе обитателей Вселенной на этом ярком шарике жемчужного цвета. Однако прошли десятки, сотни и даже тысячи лет, а Луна все так и остается безжизненной пустыней без атмосферы и пригодного для дыхания человека воздуха. Как бы то ни было, каждую ночь множество земных астрономов-энтузиастов нацеливает окуляры своих телескопов на лунную поверхность, и, подобно своим предшественникам, ищет все новые и новые доказательства обитаемости спутника третьей по счету планеты Солнечной системы.

Что ж, быть может, их подозрения по поводу обитаемости Луны имеют под собой веское основание. Согласно новейшим исследованиям, Южный полюс Луны, хранящий под своей поверхностью значительное количество воды и льда, может не только содержать в себе следы древних микроорганизмов — полноценных жителей Луны, но и стать настоящим свидетельством панспермии — гипотезе о переносе живых организмов из одной звездной системы в другую при помощи комет и астероидов. В основе данной гипотезы лежит убеждение о том, что организмы — экстремофилы, способные выдержать любой, даже самый экстремальный климат, могут пережить и долгое нахождение в безвоздушном космическом пространстве.

Луна может рассказать о происхождении жизни на Земле

Тихоходки — признанные многоклеточные организмы-экстремофилы

О том, что на Луне отсутствует какая-либо жизнь или даже биологические соединения, было известно задолго до отправки на спутник миссии “Аполлон-11”. Вместе с тем, современные ученые смогли обнаружить на поверхности Луны элементы, необходимые для синтеза органических соединений, хотя существующие в настоящие дни условия на спутнике не позволяют этим элементам превратиться в полноценные живые микроорганизмы.

Планетолог Алан Стерн из Юго-Западного исследовательского института в Колорадо отмечает, что хотя доказательств существования жизни на Луне еще не было найдено, астронавты недалекого будущего, которым потребуется вести работы на Южном полюсе спутника, должны будут соблюдать усиленную технику безопасности, гарантирующую полною стерильность во время проведения необходимых работ по добыче залежей льда и других полезных ископаемых, расположенных в этой области. Столь жесткие меры призваны гарантировать безопасность для гипотетических микроорганизмов, которые, возможно, попали на спутник вместе с древними кометами или астероидами. Если так, то соседняя с Луной Земля могла получить воду и все необходимые для жизни строительные блоки аналогичным образом. Иными словами, ответ на давний вопрос человечества о происхождении жизни на Земле может находиться совсем рядом — во льдах древних кратеров Южного полюса Луны.

18 январь 2020 /
Хочу все знать
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