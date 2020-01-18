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Палеонтологи нашли окаменелости самого древнего паукообразного существа

Палеонтологи нашли окаменелости самого древнего паукообразного существа

Ученые нашли предка современных скорпионов

Палеонтологи ежегодно находят под землей тысячи останков древних животных. Так как древних костей очень много, у ученых попросту не хватает времени на их тщательное изучение и окаменелости лежат в музеях по несколько десятков лет. Например, в середине 1980-х годов в американском штате Висконсин были обнаружены останки паукообразного существа, вид которого исследователи не успевали распознать на протяжении более 30 лет. А очень зря, потому что в конечном итоге оказалось, что ученым удалось обнаружить тело одного из первых паукообразных существ на нашей планете. Считается, что он жил полмиллиарда лет назад и входил в число первых животных, начавших осваивать сушу.

По данным научного журнала Scientific Reports, изучением останков древнего создания группа ученых во главе с профессором Эндрю Вендраффом занялась только в 2016 году. Всего за четыре года исследователи выяснили, что паукообразное существо является предком современных скорпионов. Древний вид получил название Parioscorpio venator, что дословно можно перевести как «предшественник скорпионов».


Древний предок скорпионов

Найденная особь погибла около 430 миллионов лет назад, в так называемый силурийский период. В те времена в водной среде, помимо вышеупомянутого скорпиона обитали колючкозубые рыбы и развивались брахиоподы — одни из самых древних беспозвоночных животных. А среди растений можно было встретить первых сосудистых.

Палеонтологи нашли окаменелости самого древнего паукообразного существа

Брахиоподы также известны как плеченогие животные

Благодаря современным технологиям, ученым удалось изучить не только внешнее строение паукообразного, но и его внутренние органы. Как оказалось, древнее существо мало чем отличалось от живущих сегодня скорпионов. Известно, что современные представители этого вида паукообразных существ имеют пять члеников на задней части тела. А их предок, как оказалось, имел целых семь конечностей. При всем этом, его сосудистая и дыхательная системы были такими же, как у их предшественников.

Палеонтологи нашли окаменелости самого древнего паукообразного существа

В центре показаны дыхательные и сосудистые органы древнего скорпиона

Ученым пока точно неизвестно, где именно жило древнее существо — на воде или на суше. Полмиллиарда лет назад, когда и жило паукообразное существо, территория современного Висконсина представляла собой мелководное побережье. Так как останки древнего скорпиона были найдены среди окаменелостей морских созданий, ученые выдвинули предположение, что оно вело преимущественно водный образ жизни. Однако, из-за сходства с современными скорпионами, древнее существо могло и выбираться на сушу. Например, на земле оно могло охотиться на примитивных предков насекомых.

На тему древних животных также рекомендуем почитать наш материал об обнаружении останков самых древних бабочек вида Lepidoptera. В 2018 году палеонтологи из Нидерландов нашли останки насекомого, умершего более 200 миллионов лет назад. Это открытие позволило ученым узнать новые факты об эволюции этих красивых созданий.

18 январь 2020 /
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