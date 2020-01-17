Развивающиеся страны, зависящие от сельского хозяйства, более подвержены климатическим рискам

Изменение климат а "может как улучшить, так и ухудшить работу продовольственной системы", говорится в последнем докладе McKinsey Global Institute о климат ических рисках. В некоторых регионах урожайность может возрасти, в то время как в других экологические условия могут привести к потере некоторых культур, сообщает CNBC.

Такие страны, как Канада, Россия и некоторые районы Северной Европы, могут немного выиграть от изменения климат ических условий, поскольку более высокие температуры могут привести к повышению урожайности в сельском хозяйстве, отмечается в докладе.

Директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель заявил CNBC, что адаптация необходима для управления рисками. Однако, по его словам, это может дорого обойтись пострадавшим регионам.

"Мобилизация финансовых средств для финансирования мер по адаптации, особенно в развивающихся странах, также имеет решающее значение", и это может потребовать более широкого партнерства между государственным и частным секторами, отметил Ветцель.

Для борьбы с последствиями изменения климат а "правительства развивающихся стран все чаще обращаются к страховым/перестраховочным компаниям и другим рынкам капитала, чтобы повысить их устойчивость к стихийным бедствиям, а также дать гарантии учреждениям, которые рассматривают возможность инвестиций в в тот или иной регион", - добавил он.

По данным McKinsey, с 1880-х гг. средняя глобальная температура поднялась примерно на 1,1 градуса по Цельсию со значительными региональными колебаниями. McKinsey обнаружила, что страны и регионы с более низким уровнем ВВП на душу населения, как правило, более подвержены рискам изменения климат а.

По данным "Национального бюро экономических исследований" (США), страны, которые получают значительную долю своего ВВП от сельского хозяйства, могут подвергаться наибольшему риску, поскольку сильная жара и осадки приводят к потере урожая и задерживают полевые работы

Исследование "Национального бюро экономических исследований" в 2019 г. показало, что повышение средней глобальной температуры на 0,04 градуса по Цельсию в год приведет к снижению мирового реального ВВП на душу населения на 7,22% к 2100 г.

Как сообщали "Вести.Экономика", более 11 тыс. ученых со всего мира в прошлом году предупредили, что планета сталкивается с климат ической чрезвычайной ситуацией.

"климат ический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением богатого образа жизни. Наиболее богатые страны несут основную ответственность за исторические выбросы парниковых газов и, как правило, имеют наибольшие выбросы на душу населения", - отметили ученые в своем воззвании, опубликованном в журнале BioScience.