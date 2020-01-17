Как долго нужно лететь до Луны на самом деле?

Сколько лететь до Луны?

Как известно, все пилотируемые полеты на спутник нашей планеты осуществлялись только на космических кораблях, по времени занимая около 3 дней 3 часов и 49 минут. Для огромного расстояния в 380 000 километров это вполне приемлемое время, но стоит отметить, что ученые из НАСА уже осуществили более быстрые полеты. Так, например, запущенный при скорости 58 000 км/ч спутник, долетел до Луны всего за 8 часов и 35 минут, а благодаря разработке мощных двигателей и различным модификациям космических аппаратов, со временем полет на Луну стал занимать еще меньше времени. Но что будет, если вы вдруг захотите осуществить космическое путешествие не на космическом корабле, а на велосипеде или воздушном шаре? Сколько же времени уйдет у вас на то, чтобы преодолеть несколько сотен тысяч километров, отделяющих нашу планету от ее естественного спутника?

Полет на Луну

В настоящее время космонавты уже совершили множество экспедиций как к самой Луне, так и к ее орбите. В среднем, космический перелет от нашей планеты к спутнику занимает от 3 до 5 дней, начиная с момента запуска, перелета в среднем 380-и тысяч километров и заканчивая самой посадкой в зависимости от конкретных целей экспедиции. На продолжительность перелета влияет множество факторов, как предвиденных, так и не предвиденных. Немаловажное значение имеет сам космический корабль и его скоростные способности вкупе с экономичностью. Так, например, в 2003 году была начата экспедиция до Луны, которая в общей сложности заняла один год, один месяц и два дня, считаясь вплоть до нашего времени самой экономичной.

Согласно статье, опубликованной на сайте Science101.com, современные специалисты рассчитали примерное количество времени, которое пришлось бы потратить на путешествие к Луне на различных видах транспорта, если бы это было возможным. Так, если представить, что до Луны можно добраться на автомобиле, то сколько времени бы ушло на путешествие?

астроном ы считают, что для того, чтобы выйти за пределы атмосферы Земли, автомобилю при скорости в 60 км/ч потребуется около часа. За пределами нашей планеты легковому транспорту потребовалось бы значительно больше времени, поскольку поездка до Луны примерно в 10 раз больше длины окружности нашей планеты. Другими словами, водителю автомобиля пришлось бы совершить кругосветное путешествие 10 раз подряд для того, чтобы проехать эквивалентное расстояние от Земли до ее естественного спутника.

Сколько времени займет поездка до Луны на велосипеде?

Очевидно, что если вы собираетесь в путешествие на Луну на велосипеде, это займет значительно больше времени, чем на шаттле или автомобиле. Если считать, что в среднем скорость среднестатистического велосипедиста достигает около 16 км/ч, то для выхода из атмосферы Земли путешественнику потребуется около шести часов безостановочно крутить педали, что, соответственно, потребует в шесть раз больше свободного времени по сравнению с автомобилем.

В случае, если у вас имеется в наличии собственный воздушный шар, а вы по каким-то причинам очень хотите попасть на Луну, то вам стоит знать, что в мире уже существует прототип воздушного шара для космического туризма, из-за чего ваше путешествие на спутник Земли может и не стать таким уж уникальным явлением с точки зрения науки.

Если представить, что воздушный шар может доставить вас в целостности и сохранности до самой Луны, то лететь вам придется практически столько же времени, сколько потребовалось бы среднестатистическому велосипедисту на аналогичное путешествие. Помимо скорости в 8 км/ч, осуществить амбициозную задумку вам могут помешать погодные условия в виде сильных порывов ветра, а также все меньшее количество кислорода по мере удаления от поверхности нашей планеты.