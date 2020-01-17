Можно ли научить волка выполнять команды?

Вопреки стереотипам, некоторые волки вполне хорошо подвергаются дрессировке

Собаки считаются одними из самых умных животных на нашей планете. Они настолько умны, что их хозяева при желании могут научить их выполнять такие команды как «сидеть», «лежать», «апорт» и «фас». Как известно, далекими предками собак являются дикие волки, но как вы думаете, могут ли живущие в лесах хищники так же хорошо повиноваться командам человека, как и собаки? Ученые считали, что ввиду большой разницы между домашними собаками и их дикими предками, это невозможно. Однако, в ходе недавно проведенного эксперимента исследователи с удивлением обнаружили, что некоторые выращенные в неволе волки понимают команды людей и в некоторых случаях даже их выполняют. Примечательно, что они могут повиноваться даже незнакомым людям.

О проведенном шведскими учеными эксперименте и его результатах было рассказано в научном издании под названием iScience. Группе ученых из Стокгольмского университета уже было известны случаи, когда волки выполняли данные им человеком команды. Однако во всех этих случаях хищники были тренированными, а команды произносились хорошо им знакомыми людьми. В связи с этим, ученые решили проверить, могут ли волки выполнять команды неизвестного им человека. Авторы научной работы слегка облегчили себе задачу, проведя эксперимент с участием не диких волков, а выращенных в неволе особей.

Можно ли приручить волка?

Проведенный исследователями эксперимент заключался в том, что 13 волкам в возрасте около 8 недель бросали мячики и какое-то время давали им поиграть с ними. Затем не работавший ранее с животными человек трижды просил их принести игрушку обратно. При каждом звучании команды исследователи оценивали готовность волков выполнить просьбу по 5-балльной шкале.

Считается, что волки не могут выступать в цирке. Но в 1995 году дрессировщица Коренькова Екатерина выступала именно с этими хищниками

К удивлению авторов исследования, три выращенных в неволе волка обратили внимание к командам и принесли мячик произносившему их человеку. разум еется, они выполнили задачу не с первой попытки, а после 2-3 повторений команды. Остальные хищники попросту пытались играть с мячиком или же попросту игнорировали брошенный им предмет и произносимые команды.

Благодаря проведенному эксперименту ученые сделали как минимум два открытия. Во-первых, они доказали, что некоторые выращенные в неволе волки могут выполнять команды, озвученные незнакомыми им людьми. Во-вторых, ученые выяснили, что древние люди приручили волков из-за того, что они легче других животных подвергались дрессировке. На протяжении долгих лет люди проводили тщательную селекционную работу и скрещивали волков с другими сородичами. В конечном итоге человечеству удалось создать современных собак, которые очень послушны и по праву считаются нашими лучшими друзьями.

По расчетам ученых, волки были одомашнены человеком более 10 000 лет назад. Однако возникли они гораздо раньше и останки некоторых из них находятся палеонтологами и по сей день. Примечательно, что умершие в Сибири особи сохраняют свой внешний вид максимально хорошо. Недавно ученым удалось обнаружить отрубленную голову волка, жившего на планете более 40 000 лет назад.