» » Можно ли научить волка выполнять команды?

Можно ли научить волка выполнять команды?

Можно ли научить волка выполнять команды?

Вопреки стереотипам, некоторые волки вполне хорошо подвергаются дрессировке

Собаки считаются одними из самых умных животных на нашей планете. Они настолько умны, что их хозяева при желании могут научить их выполнять такие команды как «сидеть», «лежать», «апорт» и «фас». Как известно, далекими предками собак являются дикие волки, но как вы думаете, могут ли живущие в лесах хищники так же хорошо повиноваться командам человека, как и собаки? Ученые считали, что ввиду большой разницы между домашними собаками и их дикими предками, это невозможно. Однако, в ходе недавно проведенного эксперимента исследователи с удивлением обнаружили, что некоторые выращенные в неволе волки понимают команды людей и в некоторых случаях даже их выполняют. Примечательно, что они могут повиноваться даже незнакомым людям.

О проведенном шведскими учеными эксперименте и его результатах было рассказано в научном издании под названием iScience. Группе ученых из Стокгольмского университета уже было известны случаи, когда волки выполняли данные им человеком команды. Однако во всех этих случаях хищники были тренированными, а команды произносились хорошо им знакомыми людьми. В связи с этим, ученые решили проверить, могут ли волки выполнять команды неизвестного им человека. Авторы научной работы слегка облегчили себе задачу, проведя эксперимент с участием не диких волков, а выращенных в неволе особей.


Можно ли приручить волка?

Проведенный исследователями эксперимент заключался в том, что 13 волкам в возрасте около 8 недель бросали мячики и какое-то время давали им поиграть с ними. Затем не работавший ранее с животными человек трижды просил их принести игрушку обратно. При каждом звучании команды исследователи оценивали готовность волков выполнить просьбу по 5-балльной шкале.

Можно ли научить волка выполнять команды?

Считается, что волки не могут выступать в цирке. Но в 1995 году дрессировщица Коренькова Екатерина выступала именно с этими хищниками

К удивлению авторов исследования, три выращенных в неволе волка обратили внимание к командам и принесли мячик произносившему их человеку. разумеется, они выполнили задачу не с первой попытки, а после 2-3 повторений команды. Остальные хищники попросту пытались играть с мячиком или же попросту игнорировали брошенный им предмет и произносимые команды.

Благодаря проведенному эксперименту ученые сделали как минимум два открытия. Во-первых, они доказали, что некоторые выращенные в неволе волки могут выполнять команды, озвученные незнакомыми им людьми. Во-вторых, ученые выяснили, что древние люди приручили волков из-за того, что они легче других животных подвергались дрессировке. На протяжении долгих лет люди проводили тщательную селекционную работу и скрещивали волков с другими сородичами. В конечном итоге человечеству удалось создать современных собак, которые очень послушны и по праву считаются нашими лучшими друзьями.

По расчетам ученых, волки были одомашнены человеком более 10 000 лет назад. Однако возникли они гораздо раньше и останки некоторых из них находятся палеонтологами и по сей день. Примечательно, что умершие в Сибири особи сохраняют свой внешний вид максимально хорошо. Недавно ученым удалось обнаружить отрубленную голову волка, жившего на планете более 40 000 лет назад.

17 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Невероятные факты о владельцах кошек и собак
Хочу все знать

Невероятные факты о владельцах кошек и собак

Самыми распространенными питомцами являются кошки и собаки. Этих животных люди заводят чаще всего.
ТОП-5 невероятных способностей собак
Хочу все знать

ТОП-5 невероятных способностей собак

Многие собаководы с уверенностью утверждают, что их собаки способны выполнять различные мысленные команды, как-будто они способны читать мысли своих хозяев.Хоть факт того, что собаки умеют читать
Тарзан: волк, который прыгает как кенгуру
Хочу все знать

Тарзан: волк, который прыгает как кенгуру

текст: Тата Зарубинафото: Владимир Романовский В Московском Зоопарке снова появились волки. Правда, у одного из них есть очень странная идея: всякий раз, когда он чем-то взволнован, он превращается в
Как волки изменили течение рек
Хочу все знать

Как волки изменили течение рек

Волки, выпущенные в Национальный парк Йеллоустоун (США), чтобы сократить популяцию оленей, изменили экосистему всего заповедника.Когда в национальном парке Йеллоустоун популяция оленей почти
Важность волков в экосистеме
Хочу все знать

Важность волков в экосистеме

Когда в 1995 году четырнадцать волков были выпущены на волю в Йеллоустонском национальном парке, ученые и не подозревали, что это кардинально изменит всю экосистему парка.
10 фактов о собаках
Хочу все знать

10 фактов о собаках

Вы, скорее всего, знаете все о породе вашей собаки, или об особенностях других пород собак, однако, есть ряд фактов, о которых знают не все любители животных.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииОдиннадцать НЛО летали вокруг Солнца


Свежие Статьи
Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?

Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+