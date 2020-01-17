Изобретен аппарат, способный поддерживать жизнедеятельность печени на протяжении недели вне человеческого тела

Эта разработка ученых поможет спасти сотни жизней

Как сообщает издание New Atlas, ученым удалось изобрести машину, которая в состоянии поддерживать работу печени на протяжении недели вне человеческого тела. Более того, помимо жизнеобеспечения органа, машина позволяет восстанавливать клетки печени, если ранее она была повреждена в результате автомобильных аварий или других травм, которые приводят к пересадке органа. Аппарат имитирует функции человеческого организма, что позволяет печени продолжать привычную работу. Исследователи надеются, что в будущем их изобретение сможет продлить жизнеспособность и других органов, а не только печени. Работа команды ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Университета Цюриха и местной больницы опубликована в журнале Nature biotechnology.

Печень — это жизненно-важная железа внешней секреции позвоночных животных и человека. Она играет огромную роль в поддержании обмена веществ и помогает обезвреживать аллергены, яды, токсины превращая их в безвредные, менее токсичные и легко усваиваемые соединения, обеспечивает синтез гормонов и энергетические потребности организма, участвует в процессах кроветворения и синтезе холестерина итд. Учитывая все описанные процессы, над которыми трудится этот орган человеческого тела, недооценить важность его сохранности и восстановления невозможно.

Аппарат для восстановления печени выглядит так

Команда исследователей, ответственных за создание специального аппарата, занимается его разработкой с 2015 года. Как пишут ученые в своей работе, существующая, одобренная технология для печени поддерживает ее работу до 24 часов, а процедура переохлаждения позволила продлить время до 27 часов. И это очень большие изменения в области трансплантации органов, которые должны быть извлечены, транспортированы и имплантированы во время потенциально длительных и сложных операций.

Как аппарат поддерживает функционирование печени?

Существующая технология работает через перфузию, которая поддерживает открытыми и активными кровеносные сосуды печени с помощью циркуляции крови и температуры тела (на уровне 37 градусов) или насыщенной кислородом жидкости заменителя крови. Команда исследователей из Цюриха увидела возможность взять простую перфузию и превратить ее во что-то более надежное «путем разработки перфузионной машины, которая имитирует основные функции организма, имеющие решающее значение для здоровья печени». Получается, что оборудование имитирует естественные процессы организма — после того, как печень присоединяют к машине специальными трубками, она прокачивает через печень обогащенную кислородом кровь и удаляет старую. Откачанная кровь затем проходит через диализную фильтрующую систему, очищающую печень.

В ходе работы над исследованием, ученые подключили к аппарату десять поврежденных органов, которые ранее были признаны негодными для трансплантации. Шесть из них смогли восстановить свою полную функциональность. Хотя пересадку еще только предстоит произвести, все шесть органов находятся в отличном состоянии, что является залогом того, что операция пройдет успешно. Наличие рабочего прототипа и предварительных результатов исследования — очень большой шаг для трансплантологии. Так, пациенты с различными повреждениями печени, включая различные заболевания печени и рак, смогут получить шанс на выздоровление, которого в прошлом у них могло бы и не быть.