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Изобретен аппарат, способный поддерживать жизнедеятельность печени на протяжении недели вне человеческого тела

Изобретен аппарат, способный поддерживать жизнедеятельность печени на протяжении недели вне человеческого тела

Эта разработка ученых поможет спасти сотни жизней

Как сообщает издание New Atlas, ученым удалось изобрести машину, которая в состоянии поддерживать работу печени на протяжении недели вне человеческого тела. Более того, помимо жизнеобеспечения органа, машина позволяет восстанавливать клетки печени, если ранее она была повреждена в результате автомобильных аварий или других травм, которые приводят к пересадке органа. Аппарат имитирует функции человеческого организма, что позволяет печени продолжать привычную работу. Исследователи надеются, что в будущем их изобретение сможет продлить жизнеспособность и других органов, а не только печени. Работа команды ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Университета Цюриха и местной больницы опубликована в журнале Nature biotechnology.

Печень — это жизненно-важная железа внешней секреции позвоночных животных и человека. Она играет огромную роль в поддержании обмена веществ и помогает обезвреживать аллергены, яды, токсины превращая их в безвредные, менее токсичные и легко усваиваемые соединения, обеспечивает синтез гормонов и энергетические потребности организма, участвует в процессах кроветворения и синтезе холестерина итд. Учитывая все описанные процессы, над которыми трудится этот орган человеческого тела, недооценить важность его сохранности и восстановления невозможно.

Изобретен аппарат, способный поддерживать жизнедеятельность печени на протяжении недели вне человеческого тела

Аппарат для восстановления печени выглядит так

Команда исследователей, ответственных за создание специального аппарата, занимается его разработкой с 2015 года. Как пишут ученые в своей работе, существующая, одобренная технология для печени поддерживает ее работу до 24 часов, а процедура переохлаждения позволила продлить время до 27 часов. И это очень большие изменения в области трансплантации органов, которые должны быть извлечены, транспортированы и имплантированы во время потенциально длительных и сложных операций.

Как аппарат поддерживает функционирование печени?

Существующая технология работает через перфузию, которая поддерживает открытыми и активными кровеносные сосуды печени с помощью циркуляции крови и температуры тела (на уровне 37 градусов) или насыщенной кислородом жидкости заменителя крови. Команда исследователей из Цюриха увидела возможность взять простую перфузию и превратить ее во что-то более надежное «путем разработки перфузионной машины, которая имитирует основные функции организма, имеющие решающее значение для здоровья печени». Получается, что оборудование имитирует естественные процессы организма — после того, как печень присоединяют к машине специальными трубками, она прокачивает через печень обогащенную кислородом кровь и удаляет старую. Откачанная кровь затем проходит через диализную фильтрующую систему, очищающую печень.

Изобретен аппарат, способный поддерживать жизнедеятельность печени на протяжении недели вне человеческого тела

Слева поврежденная печень, справа — восстановленный с помощью перфузии орган

В ходе работы над исследованием, ученые подключили к аппарату десять поврежденных органов, которые ранее были признаны негодными для трансплантации. Шесть из них смогли восстановить свою полную функциональность. Хотя пересадку еще только предстоит произвести, все шесть органов находятся в отличном состоянии, что является залогом того, что операция пройдет успешно. Наличие рабочего прототипа и предварительных результатов исследования — очень большой шаг для трансплантологии. Так, пациенты с различными повреждениями печени, включая различные заболевания печени и рак, смогут получить шанс на выздоровление, которого в прошлом у них могло бы и не быть.

17 январь 2020 /
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