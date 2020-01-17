В США найдены новые виды ос, способных превращать своих жертв в зомби

Один из паразитических ос вида Acrotaphus

В первой половине 2019 года мы рассказывали про существование паразитических ос, которые способны превращать тропических пауков в «зомби» и использовать их тела для создания прочных убежищ из паутины. Этими паразитическими созданиями являются так называемые ихневмоноидные наездники (Ichneumonoidea) и эта группа насекомых считается одной из самых обширных в мире. По расчетам ученых, она включает в себя около 80 тысяч видов, большинство из которых до сих пор не изучены. Однако, недавно ученым удалось обнаружить и описать как минимум полутора десятков наездников рода Acrotaphus, обитающих во влажных лесах Амазонки и горной системы Анд, расположенных в Южной Америке.

Об открытии ученых было рассказано в издании под названием Metro. До сих пор научному сообществу было известно о существовании только 11 видов ихневмоноидных наездников Acrotaphus. Однако, недавно группа бразильских энтомологов, занимающихся изучением насекомых, провела несколько экспедиций в джунгли Амазонки, а также в горные леса Анд. Пройдя по просторам Южной Америки, им удалось открыть еще 15 видов паразитических ос и расширить свои познания об этих необычных паразитах.

Анды считаются одной их самых длинных горных систем на Земле

Осы умеют превращать пауков в «зомби»

По словам руководителя экспедиции Илари Сааксьярви (Ilari Saaksjarvi), обнаруженные ими осы могут вырастать до 10 сантиметров в длину и преимущественно имеют яркую окраску. В основном их жертвами являются тропические пауки, так как в их телах содержится много питательных для личинок паразитических ос веществ. К тому же, управляя мозг ом пауков, личинки могут создать для себя крепкий и безопасный кокон из паутины, внутри которого они могут спокойно расти.

Если вы внимательно читаете наш сайт и канал в Яндекс.Дзен, вы уже наверняка знаете, как именно происходит «зомбирование» жертв. Первым делом паразитические осы откладывают яйца на спину тропических пауков. Из этих яиц со временем вылупляются личинки, которые впрыскивают в тела членистоногих гормон под названием экдизон. Это вещество заставляет пауков линять и, чтобы защитить свои тела, они начинают создавать оболочку из особо прочного вида паутины. Но в конечном итоге эта защитная оболочка становится жилищем для личинок паразитических ос, которые безжалостно съедают внутренности паука.

Какие еще организмы могут управлять мышлением животных?

Все вышеописанное выглядит как сцена из фильмов ужасов, не так ли? Но паразитические осы Acrotaphus являются не единственными животными, способными превращать своих жертв в «зомби». Например, на нашей планете обитают плоские черви, известные как лейкохлоридии парадоксальные (Leucochloridium paradoxum). Они способны проникать в организмы улиток и мешать им скрываться в тени от охотящихся на них птиц. Как следствие, птицы воробьиных видов быстро обнаруживают улиток и съедают их. А паразитирующим червям это и нужно — они размножаются в желудочно-кишечном тракте птиц и передаются другим особям через фекалии.

Посмотреть на зараженную паразитирующим червем улитку можно на видео выше. Выглядит крайне жутко, не так ли? Так что если вы устали от фильмов ужасов, то вполне можете переключиться на просмотр документальных фильмов о насекомых. Уж поверьте, от некоторых сцен мурашки вам обеспечены.