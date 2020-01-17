» » В США найдены новые виды ос, способных превращать своих жертв в зомби

В США найдены новые виды ос, способных превращать своих жертв в зомби

В США найдены новые виды ос, способных превращать своих жертв в зомби

Один из паразитических ос вида Acrotaphus

В первой половине 2019 года мы рассказывали про существование паразитических ос, которые способны превращать тропических пауков в «зомби» и использовать их тела для создания прочных убежищ из паутины. Этими паразитическими созданиями являются так называемые ихневмоноидные наездники (Ichneumonoidea) и эта группа насекомых считается одной из самых обширных в мире. По расчетам ученых, она включает в себя около 80 тысяч видов, большинство из которых до сих пор не изучены. Однако, недавно ученым удалось обнаружить и описать как минимум полутора десятков наездников рода Acrotaphus, обитающих во влажных лесах Амазонки и горной системы Анд, расположенных в Южной Америке.

Об открытии ученых было рассказано в издании под названием Metro. До сих пор научному сообществу было известно о существовании только 11 видов ихневмоноидных наездников Acrotaphus. Однако, недавно группа бразильских энтомологов, занимающихся изучением насекомых, провела несколько экспедиций в джунгли Амазонки, а также в горные леса Анд. Пройдя по просторам Южной Америки, им удалось открыть еще 15 видов паразитических ос и расширить свои познания об этих необычных паразитах.

В США найдены новые виды ос, способных превращать своих жертв в зомби

Анды считаются одной их самых длинных горных систем на Земле


Осы умеют превращать пауков в «зомби»

По словам руководителя экспедиции Илари Сааксьярви (Ilari Saaksjarvi), обнаруженные ими осы могут вырастать до 10 сантиметров в длину и преимущественно имеют яркую окраску. В основном их жертвами являются тропические пауки, так как в их телах содержится много питательных для личинок паразитических ос веществ. К тому же, управляя мозгом пауков, личинки могут создать для себя крепкий и безопасный кокон из паутины, внутри которого они могут спокойно расти.

Если вы внимательно читаете наш сайт и канал в Яндекс.Дзен, вы уже наверняка знаете, как именно происходит «зомбирование» жертв. Первым делом паразитические осы откладывают яйца на спину тропических пауков. Из этих яиц со временем вылупляются личинки, которые впрыскивают в тела членистоногих гормон под названием экдизон. Это вещество заставляет пауков линять и, чтобы защитить свои тела, они начинают создавать оболочку из особо прочного вида паутины. Но в конечном итоге эта защитная оболочка становится жилищем для личинок паразитических ос, которые безжалостно съедают внутренности паука.


Какие еще организмы могут управлять мышлением животных?

Все вышеописанное выглядит как сцена из фильмов ужасов, не так ли? Но паразитические осы Acrotaphus являются не единственными животными, способными превращать своих жертв в «зомби». Например, на нашей планете обитают плоские черви, известные как лейкохлоридии парадоксальные (Leucochloridium paradoxum). Они способны проникать в организмы улиток и мешать им скрываться в тени от охотящихся на них птиц. Как следствие, птицы воробьиных видов быстро обнаруживают улиток и съедают их. А паразитирующим червям это и нужно — они размножаются в желудочно-кишечном тракте птиц и передаются другим особям через фекалии.

Посмотреть на зараженную паразитирующим червем улитку можно на видео выше. Выглядит крайне жутко, не так ли? Так что если вы устали от фильмов ужасов, то вполне можете переключиться на просмотр документальных фильмов о насекомых. Уж поверьте, от некоторых сцен мурашки вам обеспечены.

17 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
12 паразитов, способных управлять поведением своих хозяев
Хочу все знать

12 паразитов, способных управлять поведением своих хозяев

Многие паразиты просто живут за счёт своих хозяев, в то время как другие решают, когда их хозяева должны умереть. Но есть и такие, которые могут изменить их поведение или физиологию самым
Почему паук не насекомое?
Хочу все знать

Почему паук не насекомое?

Первые пауки появились около 400 млн лет назад. Произошли они от крабообразного предка. На сегодняшний день насчитывается более 40 тысяч видов пауков. Многие уверены в том, что пауки – это насекомые.
Факты о насекомых
Хочу все знать

Факты о насекомых

Насекомые – первые живые существа, которые появились на Земле, более 400 млн. лет назад. С тех пор они пережили пять массовых катаклизмов, и оказались более живучими, чем тираннозавры.
Бронежилет из паутины — надежнее традиционного металлического?
Хочу все знать

Бронежилет из паутины — надежнее традиционного металлического?

Американские ученые – арахнологи из Калифорнийского университета считают, что бронежилеты из паутины по своим защитным качествам во много раз превосходили бы современные аналоги, сделанные из
Еда насекомых
Хочу все знать

Еда насекомых

Насекомые – первые живые существа, которые появились на Земле, более 400 млн. лет назад. С тех пор они пережили пять массовых катаклизмов, и оказались более живучими, чем тиранозавры.
Как пауки тянут паутину между двумя деревьями?
Хочу все знать

Как пауки тянут паутину между двумя деревьями?

Вероятно, вы видели паучью паутину, натянутую между двумя деревьями.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииОдиннадцать НЛО летали вокруг Солнца


Свежие Статьи
Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?

Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+