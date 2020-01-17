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Чем замечателен и в чем преимущества Форекс?

Чем примечателен и какие преимущества имеет Форекс? Можно отметить, например, следующие:

  • График работы здесь абсолютно свободный. Вы можете торговать в любое время на рынке Форекс. Следует помнить, что мировой рынок работает в будние дни, а в выходные - отдыхает, поскольку биржи, на которых ведутся переговоры, также отдыхают и не работают. Вы можете выбрать не только день недели, но и время. Например, продавать рано утром, или вечером, или даже ночью. И если вы работаете на рынке в долгосрочной перспективе, в этом случае вы можете открывать ордера и входить только один раз в день, чтобы увидеть, как идут дела на рынке, каковы действия, и какова ваша транзакция. То есть за вашей транзакцией нужно будет следить, при любых условий. Подробнее об этом можно почитать на Форекс-блоге.
  • Полная независимость. Здесь нет старших руководителей. Поэтому трейдер планирует свои собственные стандарты, ставит цели и работает с ними. То есть, полная свобода действий.
  • Нет территориальных условий. Как многие знают, Форекс - это мировой рынок. Участники здесь из разных стран. Таким образом, валютная прибыль распространяется на территориальную свободу. Торговец может находиться где угодно, в любом уголке нашей огромной планеты, - главное, чтобы был Интернет и устройство для доступа к нему.
  • Переговоры можно вести через смартфон. Многие брокерские организации активно развивают мобильную коммерцию. Поэтому нет никаких препятствий для торговли и заключения транзакций.
  • Высокая рентабельность. Только в некоторых странах был введён подоходный налог на переговоры, а в других - доход от переговоров не облагается налогом. Кроме того, спекулятивная торговля сама по себе даёт хороший доход.
  • Быстрые заработки. «Улавливая» хороший тренд, устанавливая желаемый размер лота, вы можете получить очень хороший профит.
  • Инвестиции Форекс, в основном это касается инвестиций в ПАММ-счета. Здесь вы также должны иметь возможность управлять своим инвестиционным портфелем. Правильно подобранный портфель также может приносить хороший доход и будет пассивным заработком. Риски могут быть уменьшены путём разделения инвестиционного портфеля между несколькими менеджерами.
17 январь 2020 /
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