Чем замечателен и в чем преимущества Форекс?

Чем примечателен и какие преимущества имеет Форекс? Можно
отметить, например, следующие:
График работы здесь абсолютно свободный. Вы можете
торговать в любое время на рынке Форекс. Следует помнить, что мировой рынок
работает в будние дни, а в выходные - отдыхает, поскольку биржи, на которых
ведутся переговоры, также отдыхают и не работают. Вы можете выбрать не только
день недели, но и время. Например, продавать рано утром, или вечером, или даже
ночью. И если вы работаете на рынке в долгосрочной перспективе, в этом случае
вы можете открывать ордера и входить только один раз в день, чтобы увидеть, как
идут дела на рынке, каковы действия, и какова ваша транзакция. То есть за вашей
транзакцией нужно будет следить, при любых условий. Подробнее об этом можно
почитать на Форекс-блоге.
Полная независимость. Здесь нет старших руководителей.
Поэтому трейдер планирует свои собственные стандарты, ставит цели и работает с
ними. То есть, полная свобода действий.
Нет территориальных условий. Как многие знают, Форекс -
это мировой рынок. Участники здесь из разных стран. Таким образом, валютная
прибыль распространяется на территориальную свободу. Торговец может находиться
где угодно, в любом уголке нашей огромной планеты, - главное, чтобы был
Интернет и устройство для доступа к нему.
Переговоры можно вести через смартфон. Многие брокерские
организации активно развивают мобильную коммерцию. Поэтому нет никаких
препятствий для торговли и заключения транзакций.
Высокая рентабельность. Только в некоторых странах был
введён подоходный налог на переговоры, а в других - доход от переговоров не
облагается налогом. Кроме того, спекулятивная торговля сама по себе даёт
хороший доход.
Быстрые заработки. «Улавливая» хороший тренд, устанавливая
желаемый размер лота, вы можете получить очень хороший профит.
Инвестиции Форекс, в основном это касается инвестиций в
ПАММ-счета. Здесь вы также должны иметь возможность управлять своим
инвестиционным портфелем. Правильно подобранный портфель также может приносить
хороший доход и будет пассивным заработком. Риски могут быть уменьшены путём
разделения инвестиционного портфеля между несколькими менеджерами.
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