Сертификат от TEFL – обязательное условие для преподавателя за границей

Преподаватель английского в Китае – это ваша мечта? Или вы хотите найти высокооплачиваемую работу за границей? К примеру, в Европе, Корее или ОАЭ? Тогда вам обязательно необходим сертификат TELF. Во многих странах на сегодняшний день в приоритете стоит изучение английского языка, поэтому эта область очень хорошо финансируется. Вы без проблем сможете рассчитывать на хорошую заработную плату, даже в том случае, если английский – это не ваш родной язык.

Все о сертификате TEFL

Tefl экзамен, который в конце даст вам сертификат, вы можете использовать как отдельный документ, так и как дополнение к своему диплому. Но будьте готовы к тому, что во многих странах диплом об окончании ВУЗа у вас, скорее всего, не попросят, а вот сертификат о прохождении профессиональных курсов, который подтверждает вашу квалификацию – обязательно!

Благодаря специальным курсам вы сможете не только значительно повысить свою квалификацию, а также и освоить новые методики преподавания, вы сможете сделать свои занятия более увлекательными, и сможете без проблем находить общий язык со студентами.

Получить документ вы можете различными вариантами. Один из самых дорогих – это посещение курсов в специальных заведениях или центрах, но зачастую они расположены только в самых больших городах, это не самая лучшая идея, ведь на некоторое время вам нужно будет оторваться от учебы, работы и других дел. Не весьма удобно, правда?

Удобнее всего проходить курсы в режиме онлайн. Вам всего лишь необходимо выбрать подходящий для вас центр сертификации и дома проходить курсы удаленно. Когда будете выбирать центр, главное не ошибиться. Во-первых, обратите внимание на стоимость курса, а также не забудьте проверить аккредитацию, репутацию центра, содержание курса, а также перечитайте отзывы на различных форумах.

Прохождение курса может длится от 3 до 6 месяцев. Продолжительность может составлять 20,120 или 150 академических часов, в зависимости от вашего уровня знаний. У вас будет доступ к материалам, которые вы сможете самостоятельно изучать. После курса вы будете уметь: