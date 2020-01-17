Вывод цыплят в домашних условиях

Многие люди за пределами города занимаются птицеводством для получения диетического мяса и прибыли. В этом случае цыплята либо покупаются в возрасте одного дня на птицефабрике, либо выводятся самостоятельно, откладывая яйца под курицей. Но лучшим решением в таком случае является разведение цыплят из инкубатора.

Это оборудование позволяет выводить цыплят-бройлеров в любой сезон, в любом количестве, и это никак не зависит от ценовой политики птицефабрики региона. В настоящее время довольно сложно найти хорошее разведение, поскольку многие породистые куры полностью утратили родительские инстинкты, и посадить их на яйца практически нереально. И стоимость однодневных цыплят на птицеферме включает все расходы, которые несет фабрика во период инкубации яиц, и часто цена поднимается до невероятных высот.

Чтобы вырастить здоровую птицу в вашем доме должен быть инкубатор. Подробнее об этом вы можете почитать на портале https://yajka.ru/.

Здоровые цыплята могут быть получены лишь из здоровых яиц. Инкубация на дому начинается с грамотного сбора и хранения. Рыночные - не пригодны для инкубации. В начале сбора вы должны придерживаться следующих рекомендаций:

Смотрите на гнезда 3 раза в день, а если в доме очень холодно, то чаще. На холодном воздухе яйцо, отложенное через 3-4 часа, теряет способность развиваться.

Яйца, откладываемые после 6 часов вечера, не пригодны для инкубации.

Свежеотложенные яйца надо аккуратно собирать двумя пальцами, чтобы не повредить защитную пленку на поверхности скорлупки. Но лишь в первые 2 часа после кладки. В дальнейшем пленка на поверхности будет более крепкой и не будет повреждена вручную.

Яйца со сломанной скорлупой отбрасываются немедленно.

Инкубационные яйца не надо мыть или сушить. Поэтому те, которые очень грязные - не надо использовать, а не сильно - очищаются посредством соскабливания ножом.

На двадцать первый день цыпленок прорывается сквозь скорлупу. Не забирайте сразу его из инкубатора. Необходимо подождать 6-8 часов, чтобы он полностью высох. Иначе - птенец может умереть от переохлаждения. Далее цыплят надо поместить в специальный брудер. И инкубация заканчивается здесь.