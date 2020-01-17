» » Палеонтологи нашли окаменелость древнейшего паукообразного

Палеонтологи нашли окаменелость древнейшего паукообразного

Палеонтологи нашли окаменелость древнейшего паукообразного

Скорпионы стали одними из первых полностью сухопутных животных на Земле. Древнейшего известного представителя этой группы — да и вообще древнейшего из известных паукообразных — ученые обнаружили в запасниках музея, среди окаменелостей, найденных еще в середине 1980-х. Образец датируется возрастом более 430 миллионов лет — силурийским периодом, когда даже растения только начинали осваивать сушу. О нем рассказывается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Находка была сделана близ городка Уокешо в штате Висконсин и долгое время хранилась в запасниках местного геологического музея, в числе множества других неидентифицированных и неисследованных образцов. Начиная с 2016 года с этими материалами работает команда Эндрю Вендраффа (Andrew Wendruff) и его коллеги из Университета штата Огайо, которым и удалось обнаружить уникальную окаменелость.

В числе множества следов червей и древних членистоногих палеонтологи заметили пару отпечатков сегментированных тел, весьма напоминающих современных скорпионов. Новый вид получил название Parioscorpio venator — «охотник — предшественник скорпионов».

Палеонтологи нашли окаменелость древнейшего паукообразного


Окаменелость (слева) была обнаружена в 1985 году и позволила рассмотреть дыхательные и сосудистые органы (в центре) — почти такие же, как у современных скорпионов (справа) / ©Andrew Wendruff, OSU

Любопытно, что задний отдел этих животных состоял из семи члеников, тогда как у более поздних окаменелостей скорпионов их уже шесть, а у современных — пять. Но главное — образцы позволили рассмотреть некоторые детали внутреннего строения древних паукообразных. Как оказалось, сосудистая и дыхательная системы скорпионов мало изменились со времен силурийского периода.

Вместе с тем вопрос о том, обитал ли Parioscorpio venator на суше или в воде, остается открытым. В ту далекую эпоху климат Земли был намного холоднее нынешнего, а современный Висконсин представлял собой мелководное побережье. Окаменелость была найдена среди других морских животных, что может свидетельствовать о водном образе жизни предка скорпионов.

С другой стороны, его анатомическая близость к современным скорпионам может указывать и на адаптацию к жизни на суше. По предположению Эндрю Вендраффа и его соавторов, Parioscorpio venator жил в воде, но регулярно выбирался на воздух, подобно тому как это делают многие современные животные — например, для охоты. В это время на суше уже появились примитивные предки насекомых, которые могли служить добычей предкам современных паукообразных.

17 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Китайские палеонтологи нашли древнейшего головохоботного червя
Хочу все знать

Китайские палеонтологи нашли древнейшего головохоботного червя

Палеонтологи обнаружили в Центральном Китае хорошо сохранившиеся останки круглого червя, жившего в начале кембрийского периода. Круглые черви, по современным представлениям, являются близкими
Клещи ездили на насекомых уже 320 миллионов лет назад
Хочу все знать

Клещи ездили на насекомых уже 320 миллионов лет назад

Палеонтологи из Франции и России обнаружили древнейшее свидетельство взаимодействия клещей и других членистоногих. Они разглядели на отпечатке каменноугольного насекомого возрастом 320 млн лет
Флуоресцирующий скорпион
Хочу все знать

Флуоресцирующий скорпион

...
Скорпион, меняющий состав яда
Хочу все знать

Скорпион, меняющий состав яда

...
«Хвостатый» паук из янтаря — переходное звено эволюции
Хочу все знать

«Хвостатый» паук из янтаря — переходное звено эволюции

Палеонтологи из Китая, США и Германии обнаружили в бирманском янтаре древнее паукообразное, которое сочетает в себе признаки настоящих пауков и их ближайших родичей из вымершего палеозойского отряда
Ученые нашли предка всех ракообразных, насекомых и пауков
Хочу все знать

Ученые нашли предка всех ракообразных, насекомых и пауков

Ученые нашли окаменелости самого древнего предка членистоногих — группы животных, включающей пауков, насекомых и ракообразных, сообщается в статье исследователей, опубликованной в журнале
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииОдиннадцать НЛО летали вокруг Солнца


Свежие Статьи
Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Что такое ложные воспоминания и как они образуются

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Канадскую провинцию Британская Колумбия охватили рекордные холода

Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?

Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+