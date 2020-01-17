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Почему на Марсе не бывает облаков: космическая загадка

Почему на Марсе не бывает облаков: космическая загадка

Сухая, пыльная поверхность Марса — место мрачное и жуткое. Однако так было не всегда. Благодаря данным, собранным с помощью роверов и орбитальных аппаратов, ученым удалось обнаружить весьма интересные факты о прошлом Красной планеты.

Известно, что более миллиарда лет назад поверхность Марса была покрыта жидкой водой (остатки которой сегодня сохранились лишь в качестве ледяных шапок на полюсах). Однако месторождения сульфатных солей, обнаруженные вблизи верхней области формирования Мюррея, указывают на весьма необычный период в истории Марса, когда произошло быстрое испарение воды по всей планете.

Огромное количество водяного пара, судя по всему, попросту улетает в космос. Международная группа исследователей обнаружила, что в верхних слоях атмосферы Марса содержится намного больше следов водяного пара, чем должно быть. Ученые считают, что в значительной степени за отток воды ответственны сезонные изменения климата. В месяцы, когда на поверхности Красной планеты бушуют пылевые бури, его атмосфера становится перенасыщенной водяным паром от 10 до 100%, в зависимости от обстоятельств.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, холодные температуры в атмосфере по здравому размышлению должны заставлять пар конденсироваться в облака, но… этого не происходит. Это подтверждает Роскосмос и орбитальный аппарат Европейского космического агентства, которые тоже давно следят за атмосферой Марса. Данные со спутника также показывают, что вода улетает в открытый космос намного быстрее, чем считалось раньше.

Почему это происходит? Ученым лишь предстоит выяснить это в ближайшие несколько лет. Поняв, какие факторы способствуют утрате воды, исследователи смогут намного тщательнее выбирать места посадки будущих роверов, не говоря уже про основание потенциальной колонии на Марсе.

17 январь 2020 /
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