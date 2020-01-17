Геологи сняли с вулканов вину в гибели динозавров

Случившееся около 66 миллионов лет назад мел-палеогеновое массовое вымирание привело к исчезновению множества видов, включая нелетавших динозавров. Породы того времени сохранили тонкую осадочную прослойку (K-Pg-границу), указывающую, что катастрофа была вызвана падением крупного метеорит а. Обычно его связывают с кратером Чиксулуб на краю нынешнего Мексиканского залива.

Однако примерно тем же периодом датируется и другое потенциально смертоносное событие — масштабные извержения вулканов. Полмиллиона кубических километров лавы, поднятой на поверхность, сложили современное плоскогорье Декан в центральной Индии. Этот вулканизм мог заполнить атмосферу сажей, ядовитыми и парниковыми газами, запустив механизм вымирания.

Роль обоих факторов остается спорной и во многом зависит от точных датировок. Такую работу и провела недавно большая международная группа ученых во главе с геофизиком из Йельского университета Пинчелли Халлом (Pincelli Hull). В статье, опубликованной в журнале Science, они приходят к выводам о том, что извержения все-таки не сыграли большой роли в вымирании.

Авторы использовали поднятые со дна Северной Атлантики керны древних пород. По ним ученые проследили изменения содержания углекислого газа в атмосфере, а также ее температуру на протяжении нескольких сотен тысяч лет до и после мел-палеогенового вымирания. Затем они рассмотрели несколько гипотез о точном времени и развитии извержения Деканских траппов и проверили, насколько они совпадают с полученными данными.

Такую проверку прошли две модели, причем обе указывают на то, что извержение не стало ключевым фактором вымирания. Согласно первой, оно произошло на пару сотен тысяч лет раньше и вызвало локальное потепление, любые последствия которого оказались незначительны на фоне развернувшихся вскоре изменений.

По второй версии, извержение могло происходить в два этапа — до и после границы K-Pg. Однако и в этом случае его влияние в значительной степени смягчилось вымиранием. Дело в том, что оно привело к гибели не только динозавров, но и великого множества планктонных организмов, водорослей, образующих известковые оболочки. Мириады их «скелетов» накапливались отложениями мела, дав название всей геологической эпохе.

После их массовой гибели интенсивность выведения карбоната кальция из океана резко упала. Моделирование показывает, что из-за этого он мог связывать повышенные количества углекислого газа. Поэтому извержения, происходившие позднее K-Pg-границы, не оказали такого значительного влияния на климат.

Кроме того, карбонат кальция мог играть роль химического буфера, ослабляя закисление воды при растворении в ней избытков углекислого газа. Таким образом, океан во многом ослабил воздействие возможных извержений.