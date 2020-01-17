Кровеносные сосуды женщин стареют быстрее мужских

Ученые из Медицинского центра Седарс-Синай — ведущей клиники Лос-Анджелеса и уважаемого академического центра — выяснили, что женские кровеносные сосуды стареют быстрее, чем мужские. По мнению авторов исследования, которое опубликовано в журнале JAMA Cardiology, полученные выводы помогут объяснить некоторые значительные гендерные различия сердечно-сосудистого риска.

Как заявляет Сьюзен Ченг, глава исследовательской группы, их результаты оспаривают давнюю убежденность в том, что сосудистые заболевания и риск их возникновения у женщин отстают от мужчин на 20 лет.

«Многие из медиков давно считают, что женщины догоняют мужчин с точки зрения их сердечно-сосудистого риска, — объясняет Ченг. — Наше исследование не только подтверждает, что женщины обладают другой биологией и физиологией, но и иллюстрирует, почему женщины могут быть более восприимчивыми к развитию определенных типов сердечно-сосудистых заболеваний в разные моменты жизни. Мы cосредоточились на более тщательном изучении траекторий артериального давления на протяжении всей жизни женщин, сравнивая их с данными по мужчинам, ведь подавляющее большинство процессов сердечно-сосудистых заболеваний, как правило, начинается с повышения артериального давления. Это главный фактор риска».

Команда изучила данные почти 145 тысяч замеров артериального давления более чем 32 тысяч человек в возрасте от пяти до 98 лет, которые проводились на протяжении 43 лет. Как выяснилось, артериальное давление у женщин повышается уже в 30 лет и продолжает расти скорее, чем у мужчин, на протяжении всей жизни.

Вместо того чтобы сравнивать данные о женщинах с данными о мужчинах, ученые сопоставили женщин с женщинами и мужчин с мужчинами: согласно результатам, функции сосудов у женщин со временем начинают сильно отличаться от мужских. Несмотря на то что у большинства мужчин заболевания сердца развиваются в более раннем возрасте, у женщин признаки повышения артериального давления проявляются гораздо раньше.

«Наши данные показали, что повышение артериального давления у женщин начинается в более раннем возрасте. Следовательно, если мы определим порог гипертонии таким же образом, то 30-летняя женщина с высоким кровяным давлением, вероятно, будет иметь более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчина с высоким кровяным давлением в том же возрасте», — добавляет Ченг.

По мнению авторов работы, их выводы подтверждают необходимость дальнейших исследований здоровья женского сердца и могут стать напоминанием медикам о том, что лечение сердечно-сосудистых заболеваний стоит выстраивать с учетом пола пациента.

«Смена образа жизни, например регулярные физические упражнения, правильное питание и отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя — первое, что женщины могут сделать, если у них наблюдается повышение давления», — заметил кардиолог Лоуренс Краков, не участвовавший в исследовании.