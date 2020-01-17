В Китае найдены сокровища 3000-летней династии

В Китае археологи обнаружили группу древних гробниц, возведенных в период правления династии Западная Чжоу, внутри которых находились сотни очень ценных артефактов.

Об открытии сообщает агентство "Синьхуа". Целая группа древних гробниц и множество культурных реликвий были обнаружены в северо-западной китайской провинции Шэньси.

Пять из восьми найденных усыпальниц датированы ранним периодом династии Западная Чжоу. Она правила с 1046 по 771 годы до нашей эры. Столица этого государства находилась в городе Фэнхао.

Три гробницы датированы периодом Воюющих государств (475 - 221 гг. до н.э.) Они оказались богаты на находки. Всего из усыпальниц было извлечено 211 комплектов и предметов культурного наследия. Археологи обнаружили фарфоровые и бронзовые сосуды, бронзовых лошадей и колесницы, золотые и нефритовые изделия, а также украшения из агата.

Вероятно, владельцами гробниц были очень влиятельные и богатые люди. На это указывает не только форма и расположение объектов, но и погребальные предметы, причем некоторые из них снабжены надписями.

Интересно, что все началось с одной, казалось бы, незначительной находки. В ноябре 2018 года в деревне Сюйуан был найден древний сосуд для вина. Он был датирован периодом правления династии Западная Чжоу, после чего археологи приступили к раскопкам и обнаружили гробницы.

По словам Синь Ихуа, директора археологического научно-исследовательского института города Баоцзи, находки имеют большое значение для изучения культурных связей и торговли между Баоцзи и его окрестностями в период правления династии Западная Чжоу и периода Воюющих государств.