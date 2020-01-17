Crm-системы comindware.com, это очень важный элемент работы для многих сотрудников. Конечно, в первую очередь речь идет о менеджерах по продажам. Но по факту, пользователями системы являются подразделения бухгалтерии, и другие, которые контактируют с клиентами.

Выбирая сrm систему для руководителя, одним из самых важных вопросов, является, какая же будет лучше всего подходить именно для его компании. Прежде чем решать, с кем именно сотрудничать, нужно обязательно выяснить функционал программы. Нужно понять насколько, она удобна для конкретной определенной сферы деятельности. Как правило, многие разработчики программных продуктов, дают пробный период. Для этого стоит заявиться как клиент, объяснить компании производителю, что у вас есть потребность системе, и в данный момент, вы хотели бы протестировать определенный вариант. Это можно сделать с несколькими программными продуктами, в разный период времени. Лучше всего, если будут отмечаться плюсы и минусы каждым сотрудником. После завершения тестового периода, стоит подвести статистические данные, продукт, который набрал больше положительных черт и должен быть выбран для приобретения. После этого можно говорить о приобретение программного продукта и его установке. При этом, каждый руководитель считает деньги, а значит далеко не последним в принятии решения будет стоимость программы. Ее обязательно учитывают, как преимущество или недостаток по сравнению с предложениями конкурентов. Их на рынке много, каждый разработчик стремится предложить лучшее.

Стоит учитывать, чтоcrm-системы нужно не только приобрести, но и установить, внедрить для успешной работы. Как правило, это делают специалисты разработчика, для работы, им нужны все входящие данные по организации, какие функционалы конкретно нужны для настройки. Услуги программистов, инженеров по настройки, это дополнительные услуги, они оплачиваются плюсом к той стоимости, которую нужно перечислить за сам программный продукт. У каждой системы своя лицензионная политика, в зависимости от нее определяется количество рабочих мест, которые приобретаются по пакетному принципу.