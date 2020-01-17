Что будет, если исчезнет Google

Не каждый день задумываешься над эти вопросом. Но давайте на миг представим, что Google вдруг исчезла. Компании больше не существует. Что станет с миром? Что станет с Интернетом? Что станет с теми, кто каждый день пользовался сервисами компании? На все эти вопросы мы попытаемся ответить в данном материале.

А начать стоит с самого главного: чем вообще занимается Google и что она даёт миру? Конечно же, самое главное — это поисковик Google. Без него пользователи по всему миру не смогут эффективно и быстро находить нужную им информацию. Они начнут искать альтернативу поисковику. На замену могут прийти Bing и другие подобные малоизвестные поисковики, к тому же в некоторых странах популярными станут локальные варианты по аналогии с поиском от Яндекса.

Для России отсутствие поиска Google не должно стать уж очень большой проблемой, к слову, поиск от Яндекса появился заметно раньше решения от Google в мировой паутине.

Перестанет работать почта Gmail. Начнётся хаос, ведь многие могут хранить в своих почтовых письмах важную информацию, которая может существенно влиять на финансовое состояние владельца аккаунта. Миллионы людей потеряют важную информацию, а вместе с ней и миллиарды долларов. Всем известно, что информация — самый дорогой ресурс в мире.

На замену Gmail в России может прийти почта от Mail.ru или Yandex. В других странах также наверняка имеются локальные почтовые сервисы. Вероятно, в этой области доминирование может перейти к Microsoft с её сервисами, включая почту.

Всем известно, что YouTube принадлежит компании Google. Миллионы людей по всему миру зарабатывают огромные деньги с помощью данной площадки. А остальные миллионы являются активными зрителями и используют YouTube, как неплохую площадку для развлечений и обучения. Данный сервис сегодня можно назвать центром развлечений в Интернете. Лишившись его, мировая Сеть станет заметно скучнее. К тому же Google использует умную ленту и рекомендации на основе нейросетей, вряд ли при появлении альтернатив нам предложат настолько же качественный видеохостинг. Единственной неплохой альтернативой может стать Vimeo.

Компания Google важна для экономик всех стран

Миллионы сайтов по всему миру при исчезновении Google исчезнут, так как работают на Angular — фреймворке от Google. Они перестанут отображать нормальный шрифт, так как используют бесплатные шрифты Google Fonts. Многие сайты так или иначе используют облачные сервисы компании, сервера Google и другие инструменты. Исчезновение гиганта может испортить правильную работу около 30% сайтов в мире. Разработчики потеряют множество инструментов, включая TensorFlow (нейросетевая библиотека). Мы потеряем браузер Chrome, однако останется Chromium — это Open Source браузер, на основе которого работает Chrome. Не останутся потребители и без Android-телефонов, так как это также Open Source проект. Но вместе с тем мы лишимся Google сервисов на смартфонах, включая Google Play. Исчезнет проект беспилотных автомобилей от Google, но технически он хуже проекта Яндекса, поэтому особых проблем здесь не возникнет.

На прилавках магазинов больше не будут продаваться ноутбуки на Chrome OS, но и это, впрочем малая потеря. Возможно, многое потеряют индийцы, которые используют Интернет, раздаваемый с помощью воздушных шаров Google.

Также мы лишимся лучшего картографического сервиса в мире Google Maps. В России, конечно, есть Яндекс Карты, и это хорошо. Google имеет огромные датасеты с различными данными, которые она получала всё время через свои сервисы. На основе этих датасетов создано множество проектов, и их исчезновение может сказаться на проектах всех компаний мира в какой-то степени. Мы лишимся сервиса Google Translate — это единственный нормально работающий переводчик речи и текста. Достойных альтернатив ему пока не придумали.

Перестанут включаться умные часы на Android Wear, как и мультимедийные центры автомобилей на Android Auto. Миллионы компаний лишатся Google, как способа продвижения их продуктов через проект AdSense. Это приведет к падению продаж и снижению темпов роста мировой экономики. Владельцы смартфонов Google Pixel останутся без своих любимых гаджетов.

Как можно заметить, исчезновение Google скажется негативно на всей мировой экономике. Потери могут доходить до сотен миллиардов долларов. А как вы представляете себе исчезновение Google?