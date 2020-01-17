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Ученые обнаружили неизвестный источник гравитационных волн

Ученые обнаружили неизвестный источник гравитационных волн

Существование гравитационных волн предсказывала ОТО Эйнштейна

В 2016 году Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) подтвердила существование гравитационных волн — изменения гравитационного поля, распространяющиеся подобно волнам. Причиной их возникновения послужило столкновение двух черных дыр, о чем исследователи рассказали во время официальной пресс-конференции. Недавно стало известно о новом, непредвиденном всплеске гравитационных волн, источник которых находится где-то в глубинах космоса. Однако что именно могло послужить причиной всплеска сейчас не известно.


Причина всплеска гравитационных волн

Некоторое время спустя, после подтверждения существования гравитационных волн, сотрудники LIGO зафиксировали всплеск гравитационных волн, который произошел из-за слияния черной дыры и нейтронной звезды. Однако на этот раз причина ряби в ткани Вселенной остается для ученых загадкой. астрономы давно надеются, что успешное обнаружение гравитационных волн может позволить им увидеть Вселенную совершенно иначе. Различные причины всплеска гравитационных волн могут позволить им это сделать.

Как пишет The Insider, профессор астрономии Ноттингемского университета Майкл Меррифилд считает это событие странным. Напомним, что LIGO является самым чувствительным детектором искажений в ткани пространства-времени. Сотрудники LIGO признают, что мало кто понимает, откуда они могут исходить. Хотя астрофизики давно предполагают, что гравитационные волны могут доходить до нас из самых малоизученных уголков Вселенной, о которой у нас сегодня слишком мало информации. Точно так же по этим причинам исследователи не могут прогнозировать их следующее появление.

Ученые обнаружили неизвестный источник гравитационных волн

Гравитационные волны образуются из-за столкновения двух черных дыр

На сайте LIGO утверждается, что для такого рода гравитационных волн ученые должны распознавать паттерн сигналов, даже если такой паттерн еще не был предсказан или смоделирован (как мы думаем, как может выглядеть сигнал). Согласитесь, это довольно логично — если не знать, что именно вы ищете, то найти действительно трудно. Однако каким бы сложным не был поиск источника всплеска гравитационных волн, исследователи отмечают, что их обнаружение имеет наибольший потенциал для раскрытия революционной информации о Вселенной.

Некоторые ученые предполагают, что волна могла исходить от Бетельгейзе — соседней звезды, которая ведет себя странно и может вот-вот превратиться в сверхновую. И все же сейчас Бетельгейзе находится на своем месте а источник всплеска гравитационных волн, похоже, и вовсе находится в другой части Вселенной. Как бы там ни было, нам с вами остается ждать и надеяться, что скоро мы узнаем самые сокровенные тайны нашей удивительной Вселенной.

17 январь 2020 /
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