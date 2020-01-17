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Почему ученые так уверены, что неандертальцы были опытными пловцами?

Почему ученые так уверены, что неандертальцы были опытными пловцами?

Неандертальцы не могли полностью освоить прямохождение, но зато умели плавать

Как вы себе представляете наших далеких предков неандертальцев, которые жили тысячи лет назад? Наверное, в вашем воображении возникает картина с угрюмыми людьми с грубыми чертами лица и массивной мускулатурой, которые охотятся на крупных животных на просторах холодной Евразии. Считается, что в те времена они еще не могли в полной мере освоить прямохождение, но проведенное археологами из американского штата Колорадо исследование доказывает, что несмотря на это, они отлично умели плавать. Благодаря такому навыку они вполне могли поднимать со дна морей крепкие ракушки и изготавливать из них инструменты. Но как именно ученые это выяснили?

Об открытии археологов было рассказано в научном издании под названием Plos One. Еще в далеком 1949 году на территории современной Италии была найдена пещера под названием Мосерини. Сейчас она недоступна для исследования, но ранее ученым удалось найти в ней как минимум 167 ракушек с заточенными краями. По мнению ученых, они могли служить инструментами для древних неандертальцев. Если это действительно так, то своеобразные резаки и скребки были изготовлены нашими предками более 100 тысяч лет назад.

Почему ученые так уверены, что неандертальцы были опытными пловцами?

Найденные в пещере Мосерини ракушки, добытые неандертальцами


Когда люди научились плавать?

В ходе изучения найденных ракушек, археологи заметили, что 40 из них сохранили гладкую и блестящую внутреннюю поверхность. Остальные ракушки, в свою очередь, были поцарапаны волнами и песком. По словам исследователей, такая разница обусловлена тем, что часть ракушек была найдена древними людьми на берегу. А вот те, что сохранили гладкую внутреннюю поверхность, явно были добыты неандертальцами с морского дна.

Почему ученые так уверены, что неандертальцы были опытными пловцами?

Как минимум 40 найденных ракушек сохранили гладкую внутреннюю поверхность

Получается, что считаемые не особо сообразительными предками людей неандертальцы, являлись не такими уж и глупыми. По мнению исследователей, древние люди вполне могли нырять на глубину от двух до четырех метров в поисках свежих ракушек, которые были более крепкими, чем выброшенные на берег. Употребляли ли древние люди моллюсков в качестве пищи, на данный момент неизвестно. Но то, что они изготавливали из ракушек инструменты — это факт.

Кому-то предположение ученых может показаться недостаточно правдивым из-за недостатка доказательств. Но весомые доводы насчет того, что неандертальцы умели плавать, были опубликованы в научном журнале Plos One в 2019 году. Изучая останки древних людей ученым удалось обнаружить в их слуховых каналах так называемые экзостозы. Эти окостенения внутри ушных каналов по сей день часто встречаются у профессиональных пловцов и являются последствиями воздействия на уши холодной воды. Не это ли является весомым доказательством того, что неандертальцы могли плавать?

Благодаря проведенному исследованию ученые выявили еще одну общую черту между современными людьми и неандертальцами. О жизни наших давних предков вы также можете почитать в других статьях, опубликованных на нашем сайте. Например, знаете ли вы, что неандертальцы нередко поедали друг друга из-за климатических изменений?

17 январь 2020 /
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