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Жуткий эксперимент показал, каким образом кошки съедают человеческие трупы

Жуткий эксперимент показал, каким образом кошки съедают человеческие трупы

Кадр из сериала «Сабрина маленькая ведьма»

В интернете очень много крайне неприятных историй про всевозможные преступления и другие ужасные ситуации. Например, бороздя просторы всемирной сети, вы вполне можете наткнуться на статьи с описанием того, как безобидные на первый взгляд домашние кошки поедали части тела своих внезапно умерших хозяев. Винить их, в принципе, не в чем — кошки от природы являются хищниками и если дома нет еды, они вполне могут полакомиться мертвыми хозяевами. Как правило, в первую очередь они поедают мягкие ткани в области глаз и губ, но какие еще части человеческого тела нравятся нашим домашним любимцам? Ответить на этот крайне жуткий вопрос попытались исследователи из так называемой «фермы тел» в американском штате Колорадо.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании под названием Journal of Forensic Sciences. Используя камеры, которые установлены в исследовательском центре разложения мертвых тел в Колорадо, ученые смогли наблюдать, на какие именно части человеческого тела дикие кошки обращают больше всего внимания. Для справки стоит уточнить, что в мире существует много «ферм» с разлагающимися трупами. Благодаря им судмедэксперты могут наблюдать за стадиями разложения трупов на открытом воздухе. Основываясь на полученных данных полиции легче выявляют время и причину смерти и быстрее раскрывают преступления.

Правда ли что кошки едят людей?

В ходе научного исследования ученым удалось наблюдать за двумя кошками, которые регулярно проникали на площадку с разлагающимися трупами в штате Колорадо и поедали тела двух человек. Первым делом исследователи заметили кошку породы азиатской табби. Она обошла несколько трупов и почему-то обратила внимание на тело 79-летней женщины. На протяжении целых 35 дней кошка регулярно посещала ферму и потихоньку поедала мягкие ткани левой руки и груди разлагающегося трупа. При этом она игнорировала тела остальных 40 человек. Ученые считают, что хищница выбрала тело женщины, потому что на ее теле были отверстия, сделанные в исследовательских целях. Разрывая их, кошка могла добраться до относительно свежих и питательных мяса и жира.

Жуткий эксперимент показал, каким образом кошки съедают человеческие трупы

Как бы нам не хотелось этого признавать, но наши домашние любимцы вполне могут нас съесть

Также исследователи наблюдали за поведением кошки, которая на протяжении более одной недели поедала труп 70-летнего мужчины. Этой особи особенно полюбились области у плеча, левой руки и живота. По мнению ученых, эта кошка обратила внимание именно на эти части тела потому, что через них ей было легче достигнуть питательных тканей.

Примечательно, что вкусы домашних и диких кошек относительно мертвых человеческих тел могут сильно отличаться. В ходе данного исследования было выяснено, что дикие животные любят конечности, а вот домашние любимцы в основном поедают нос, глаза и губы своих мертвых хозяев. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют результаты исследований, проведенных годами ранее.

Проведя это страшное исследование ученые узнали еще несколько интересных фактов о кошках. Полученные результаты также могут понадобиться судмедэкспертам и полицейским при раскрытии преступлений или загадочных смертей.

17 январь 2020 /
Хочу все знать
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