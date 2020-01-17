Жуткий эксперимент показал, каким образом кошки съедают человеческие трупы

Кадр из сериала «Сабрина маленькая ведьма»

В интернете очень много крайне неприятных историй про всевозможные преступления и другие ужасные ситуации. Например, бороздя просторы всемирной сети, вы вполне можете наткнуться на статьи с описанием того, как безобидные на первый взгляд домашние кошки поедали части тела своих внезапно умерших хозяев. Винить их, в принципе, не в чем — кошки от природы являются хищниками и если дома нет еды, они вполне могут полакомиться мертвыми хозяевами. Как правило, в первую очередь они поедают мягкие ткани в области глаз и губ, но какие еще части человеческого тела нравятся нашим домашним любимцам? Ответить на этот крайне жуткий вопрос попытались исследователи из так называемой «фермы тел» в американском штате Колорадо.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании под названием Journal of Forensic Sciences. Используя камеры, которые установлены в исследовательском центре разложения мертвых тел в Колорадо, ученые смогли наблюдать, на какие именно части человеческого тела дикие кошки обращают больше всего внимания. Для справки стоит уточнить, что в мире существует много «ферм» с разлагающимися трупами. Благодаря им судмедэксперты могут наблюдать за стадиями разложения трупов на открытом воздухе. Основываясь на полученных данных полиции легче выявляют время и причину смерти и быстрее раскрывают преступления.

Правда ли что кошки едят людей?

В ходе научного исследования ученым удалось наблюдать за двумя кошками, которые регулярно проникали на площадку с разлагающимися трупами в штате Колорадо и поедали тела двух человек. Первым делом исследователи заметили кошку породы азиатской табби. Она обошла несколько трупов и почему-то обратила внимание на тело 79-летней женщины. На протяжении целых 35 дней кошка регулярно посещала ферму и потихоньку поедала мягкие ткани левой руки и груди разлагающегося трупа. При этом она игнорировала тела остальных 40 человек. Ученые считают, что хищница выбрала тело женщины, потому что на ее теле были отверстия, сделанные в исследовательских целях. Разрывая их, кошка могла добраться до относительно свежих и питательных мяса и жира.

Также исследователи наблюдали за поведением кошки, которая на протяжении более одной недели поедала труп 70-летнего мужчины. Этой особи особенно полюбились области у плеча, левой руки и живота. По мнению ученых, эта кошка обратила внимание именно на эти части тела потому, что через них ей было легче достигнуть питательных тканей.

Примечательно, что вкусы домашних и диких кошек относительно мертвых человеческих тел могут сильно отличаться. В ходе данного исследования было выяснено, что дикие животные любят конечности, а вот домашние любимцы в основном поедают нос, глаза и губы своих мертвых хозяев. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют результаты исследований, проведенных годами ранее.

Проведя это страшное исследование ученые узнали еще несколько интересных фактов о кошках. Полученные результаты также могут понадобиться судмедэкспертам и полицейским при раскрытии преступлений или загадочных смертей.