Вид бессмертных деревьев может страдать от стресса

Гинкго билоба способны испытывать стресс

Гинкго билоба — настоящее живое ископаемое среди деревьев. В то время как мир уже не раз претерпевал масштабные изменения климата и массовые вымирания, гинкго билоба или девичье дерево остается таким же, каким оно и было на протяжении десятков миллионов лет. Уникальная живучесть не является единственной особенностью практически бессмертного растения — известно, что отдельные деревья этого вида могут жить более 1000 лет, порой погибая лишь в возрасте двух-трех тысяч лет. Мало того, недавние исследования показали, что при благоприятных условиях продолжительность жизни дерева гинкго может быть практически неограниченной, а единственным, что может омрачать весьма долгую жизнь деревьев, может быть стресс.

Испытывают ли растения стресс?

Старение и смерть — естественная часть жизни любого живого существа на планете, кроме некоторых растений, таких как гинкго. Несмотря на то, что годичные кольца этих деревьев становятся тоньше со временем, ученые обнаружили весьма незначительную разницу в способности “пожилых” деревьев к сопротивлению болезням, фото синтезу и прорастанию семян по сравнению с молодыми деревьями. Как сообщает портал sciencealert.com, исследуя образцы тканей 600-летних деревьев гинкго, исследователи обнаружили, что в случае с этими растениями, признаки старения и какого-либо ухудшения состояния не наблюдаются даже в таком солидном возрасте. Так, если иммунная система человека с возрастом начинает ухудшаться, то иммунная система гинкго даже в 1000-летнем возрасте выглядит так, как у 20-летнего человека.

Согласно проведенным исследованиям, сосредоточенным на сосудистой системе деревьев, клетки меристемы гинкго билоба похожи на стволовые клетки, наблюдаемые у человека и животных. Специалисты установили, что поскольку сосудистая система растения служит надежным индикатором продолжающегося роста дерева, G. biloba может сохранять способность к постоянному росту в течение сотен и тысяч лет. Именно благодаря этой особенности девичье дерево с успехом избегает старения на уровне всего растения. Иными словами, хотя гинкго и не застрахованы от смерти, они, вероятно, не умирают от старости. Вместо этого уникальные растения обычно гибнут от других внешних факторов, таких как лесные пожары, болезни и стрессы.

Исследователи считают, что уникальные свойства гинкго позволяют растению проявлять молекулярные признаки возрастных изменений лишь спустя несколько сотен лет после фазы наиболее активного роста. Как бы то ни было, ученым еще только предстоит выяснить, какие именно процессы происходят с деревом на протяжении его долгой жизни.