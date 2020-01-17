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Можно ли создать таблетки, которые избавят от необходимости утренней зарядки?

Можно ли создать таблетки, которые избавят от необходимости утренней зарядки?

В будущем заниматься спортом будет необязательно

Практически все мы с самого детства знаем о пользе утренней зарядки, но почему-то ее не делаем. А ведь регулярные физические упражнения по утрам не только придают бодрости, но и предотвращают развитие смертельных заболеваний, в том числе и рака. Многие из нас могут собрать волю в кулак и все-таки начать делать утреннюю зарядку, но есть и такие люди, у которых попросту нет такой возможности. К таким людям можно отнести стариков и пациентов с травмами, но знаете ли вы, что пользу от физических упражнений можно получить даже их не выполняя? Новое открытие ученых из американского штата Мичиган может стать первым шагом к созданию таблетки, которая будет повышать нам силу и выносливость несмотря на отсутствие физической активности.

О новом открытии американских ученых было рассказано в научном издании Nature Communications. Группа ученых из Мичиганского университета уже несколько лет подряд изучала особый класс белков под названием сестрины. Им было известно, что они накапливаются в мышцах людей и животных после выполнения физических упражнений и повышают силу и выносливость. В ходе научной работы им стало интересно — можно ли улучшить физические показатели живых организмов, просто искусственно внедрив белок в их мышцы? Ведь действительно, было бы круто, если бы вместо утренней зарядки можно было бы выпить одну таблетку.

Таблетки для повышения силы и выносливости

Чтобы выяснить возможность создания таких таблеток, ученые провели лабораторный эксперимент с плодовыми мухами. Эти насекомые, которые группами летают вокруг растений и фруктов, обладают одной интересной особенностью. Каждый раз, когда их помещают в контейнер, они пытаются взобраться по стенке вверх и вылететь из него. Зная это, ученые создали для них своеобразный «тренажер», который каждые 15 секунд стряхивает мушек на дно и заставляет их карабкаться вверх снова и снова.

Можно ли создать таблетки, которые избавят от необходимости утренней зарядки?

Так выглядит обычная плодовая мушка (Drosophilidae)

При помощи этого устройства ученые тренировали три группы мух. Первая группа была лишена возможности производить сестрин, а особи из второй группы были способны вырабатывать этот белок в особо большом количестве. Организмы мух из третьей группы не были подвержены изменениям и производили вещество как обычно.

Спустя три недели тренировок ученые выяснили, насколько сильно повлияли физические упражнения на способность мух ползать и лететь на протяжении длительного времени. Как оказалось, мухи из контрольной группы благодаря тренировкам стали гораздо сильнее и выносливее. Особи, у которых была заблокирована выработка сестрина, остались такими же слабыми, как и раньше. Зато вот мухи, у которых концентрация сестрина изначально была высокой, выделялись удивительными физическими способностями.

Можно ли создать таблетки, которые избавят от необходимости утренней зарядки?

Ученые стали на шаг ближе к созданию таблеток для повышения силы и выносливости

В ходе последующих испытаний ученые также внедрили в некоторых мух максимальное количество сестрина. Вещество помогло насекомым стать рекордсменами по силе и выносливости, но в ходе дополнительных тренировок их способности не улучшились, потому что концентрация сестрина в их мышцах уже была на максимальном уровне.

В конечном итоге ученые решили, что создание таблеток для повышения силы и выносливости людей вполне возможно. В будущем они хотят выяснить, каким именно образом белок улучшает физические возможности живых организмов и попытаться разработать таблетки, пригодные для употребления людьми. Их можно будет использовать для предотвращения атрофии мышц у пациентов, долго находящихся в неподвижном состоянии.

17 январь 2020 /
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