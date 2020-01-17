Можно ли создать таблетки, которые избавят от необходимости утренней зарядки?

В будущем заниматься спортом будет необязательно

Практически все мы с самого детства знаем о пользе утренней зарядки, но почему-то ее не делаем. А ведь регулярные физические упражнения по утрам не только придают бодрости, но и предотвращают развитие смертельных заболеваний, в том числе и рака. Многие из нас могут собрать волю в кулак и все-таки начать делать утреннюю зарядку, но есть и такие люди, у которых попросту нет такой возможности. К таким людям можно отнести стариков и пациентов с травмами, но знаете ли вы, что пользу от физических упражнений можно получить даже их не выполняя? Новое открытие ученых из американского штата Мичиган может стать первым шагом к созданию таблетки, которая будет повышать нам силу и выносливость несмотря на отсутствие физической активности.

О новом открытии американских ученых было рассказано в научном издании Nature Communications. Группа ученых из Мичиганского университета уже несколько лет подряд изучала особый класс белков под названием сестрины. Им было известно, что они накапливаются в мышцах людей и животных после выполнения физических упражнений и повышают силу и выносливость. В ходе научной работы им стало интересно — можно ли улучшить физические показатели живых организмов, просто искусственно внедрив белок в их мышцы? Ведь действительно, было бы круто, если бы вместо утренней зарядки можно было бы выпить одну таблетку.

Таблетки для повышения силы и выносливости

Чтобы выяснить возможность создания таких таблеток, ученые провели лабораторный эксперимент с плодовыми мухами. Эти насекомые, которые группами летают вокруг растений и фруктов, обладают одной интересной особенностью. Каждый раз, когда их помещают в контейнер, они пытаются взобраться по стенке вверх и вылететь из него. Зная это, ученые создали для них своеобразный «тренажер», который каждые 15 секунд стряхивает мушек на дно и заставляет их карабкаться вверх снова и снова.

При помощи этого устройства ученые тренировали три группы мух. Первая группа была лишена возможности производить сестрин, а особи из второй группы были способны вырабатывать этот белок в особо большом количестве. Организмы мух из третьей группы не были подвержены изменениям и производили вещество как обычно.

Спустя три недели тренировок ученые выяснили, насколько сильно повлияли физические упражнения на способность мух ползать и лететь на протяжении длительного времени. Как оказалось, мухи из контрольной группы благодаря тренировкам стали гораздо сильнее и выносливее. Особи, у которых была заблокирована выработка сестрина, остались такими же слабыми, как и раньше. Зато вот мухи, у которых концентрация сестрина изначально была высокой, выделялись удивительными физическими способностями.

В ходе последующих испытаний ученые также внедрили в некоторых мух максимальное количество сестрина. Вещество помогло насекомым стать рекордсменами по силе и выносливости, но в ходе дополнительных тренировок их способности не улучшились, потому что концентрация сестрина в их мышцах уже была на максимальном уровне.

В конечном итоге ученые решили, что создание таблеток для повышения силы и выносливости людей вполне возможно. В будущем они хотят выяснить, каким именно образом белок улучшает физические возможности живых организмов и попытаться разработать таблетки, пригодные для употребления людьми. Их можно будет использовать для предотвращения атрофии мышц у пациентов, долго находящихся в неподвижном состоянии.