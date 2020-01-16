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Ученые заявили, что наконец обнаружили кратер от падения загадочного метеорита-гиганта

Ученые заявили, что наконец обнаружили кратер от падения загадочного метеорита-гиганта

Около 800 000 лет на Землю упал метеорит шириной 1,9 километра. Его расплавленные обломки, тектиты, засыпали 10% поверхности нашей планеты. Их находят в Азии, Австралии и Антарктиде, но место падения метеорита до сих пор оставалось неизвестным. Наибольшая плотность тектитов была обнаружена в Индокитае, что делает его самым логичным местом для поиска кратера.

Ученые заявили, что наконец обнаружили кратер от падения загадочного метеорита-гиганта

Тектиты

Новое исследование проводила группа ученых из США, Сингапура и Таиланда. «Было много предложений. Среди них – север Камбоджи, юг Китая, центр Лаоса, восток Таиланда или Вьетнам», – рассказал Керри Се, геолог из Наньянского технологического университета.

Поскольку гигантский кратер остается незамеченным до сих пор – его могли скрыть тектонические плиты или другие особенности рельефа. Проводя анализы на местности, ученые одну за одной отвергали версии – если полости и находились, то они не коррелировали по возрасту. И только поиски в юго-восточном Лаосе дали результат: на плато Боловен специалисты обнаружили застывшие потоки лавы толщиной около 300 метров. Они формировались в период от 51 тысячи до 780 тысяч лет назад – как раз после падения метеорита.

Ученые заявили, что наконец обнаружили кратер от падения загадочного метеорита-гиганта

Kerry Sieh/PNAS

Измерение гравитационных полей показало, что под лавовым полем находится эллиптическая зона из рыхлых пород длиной 17 километров и шириной 13 километров, то есть потенциальный кратер. Наконец, химический состав пород на плато совпадает с составом тектитов.

Тем не менее, доказательства пока не являются окончательными – для подкрепления этой теории следует углубиться на несколько сотен метров под толщи лавы и изучить состав пород.

16 январь 2020 /
Хочу все знать
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