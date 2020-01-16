Масштабным природным пожарам предрекли превращение в обыденное явление

Лесные пожары, сопоставимые по масштабу с австралийскими, в будущем могут стать нормой из-зжа глобального потепления. К такому выводу пришли британские ученые, пишет "Би-би-си".

"Проанализировав 57 научных статей, мы пришли к выводу, что потепление, вызванное деятельностью человека, уже усилило пожароопасной погоды в глобальном масштабе. Это наблюдается во многих регионах мира, включая западную часть США, Канаду, южную часть Европы, Скандинавию и Амазонию", - считает один из авторов обзора, профессор Университета Восточной Англии Мэттью Джонс. "Такого рода потепление также увеличивает риски пожаров и в других местах, например, в Сибири и в Австралии", добавил ученый.

Ученые считают, что опасная тенденция будет продолжаться и в ближайшем будущем. Профессор Ричард Беттс отметил, что те климатические катастрофы, которые мы сейчас наблюдаем, "станут обычным явлением при увеличении средней мировой температуры на 3 °C". Он указал, что в Австралии температура сейчас на 1,4 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху, и именно это стало главной причиной бушующих там лесных пожаров.

Эта ситуация будет только усугубляться, если мировое сообщество "не предпримет необходимых мер по стабилизации мирового климата", считает еще один эксперт, профессор Университета Восточной Англии Коринн Ле Кере.