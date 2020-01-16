Последняя группа неандертальцев, возможно, жила в районе российского севера

коло 200 тысяч лет назад представители вида гомо сапиенс и неандертальцы сосуществовали на Земле. Но затем, примерно 40 тысяч лет назад, ископаемые следы присутствия неандертальцев исчезли и больше никогда не появлялись.

По мнению большинства археологов, именно в тот момент наши эволюционные двоюродные братья перестали существовать, что подтверждается обширными исследованиями радиоуглеродных данных, ассоциированных с ископаемыми следами и артефактами неандертальцев. Не существует непреложных доказательств того, что представители этого вида существовали после указанного периода.

Но что если некоторые сообщества неандертальцев в удаленных частях Евразии продолжали жить значительно дольше?

Представители одной группы исследователей считают, что они обнаружили такое место, — эта стоянка называется Бызовая, а расположена она в российских Уральских горах. В соответствии с их исследованием, опубликованным в 2011 году, неандертальцы исчезли там лишь 31 тысячу лет назад, то есть они существовали на 9 тысяч лет дольше, чем было принято считать раньше. Мало того, что эти отважные обитатели Земли существовали дольше остальных представителей своего вида, но они еще и жили значительно дальше на севере — примерно в 1130 километрах (в 700 милях) от установленной для этого вида северной границы. Подобная удаленность места обитания, возможно, уберегла эту группу от исчезновения по крайней мере на несколько тысяч лет, а также стала причиной более позднего обнаружения следов этой группы современными археологами.

Однако другие исследователи не согласны с этой точкой зрения и считают, что там жили современные представители человеческого рода, а не неандертальцы. Сегодня, спустя почти десять лет после начала дебатов на страницах журнала «Сайенс» (Science), этот вопрос продолжает оставаться нерешенным.

Давайте проанализируем концепцию о возможности существования последней группы неандертальцев на Крайнем Севере.

Доказательства более длительного существования неандертальцев

Стоянка Бызовая находится на расстоянии более 1600 километров (1000 миль) от Москвы. Она расположена на обрывистом берегу реки в предгорье Уральских гор, представляющих собой границу между Европой и Азией. Эта стоянка находится на 65 градусе северной широты, то есть примерно в 160 километрах (100 милях) южнее Северного полярного круга.

Начиная с 1960-х годов несколько разных исследовательских групп проводили раскопки в районе деревни Бызовая. За это время археологи обнаружили более 300 каменных артефактов, а также 4 тысячи костей животных, преимущественно шерстистых мамонтов. Изготовленные инструменты, а также разделанные кости свидетельствуют о существовании там определенного вида человеческих существ (в эту группу входят и неандертальцы), однако до сих пор нет ясного ответа на вопрос о том, к какой именно группе они принадлежали.

Последнее по времени исследование, проведенное французско-российской командой, позволило собрать 33 радиоуглеродных образца костей животных, обнаруженных вместе с другими артефактами. Новые данные позволяют говорить о том, что обнаруженные образцы относятся к тем существам, которые обитали там 31400 лет назад или 34600 лет назад. Сам по себе это замечательный результат, однако он также соответствует ожиданиям: на Урале существует также немало стоянок, где были обнаружены похожие образцы, а им от 30 тысяч до 43 тысяч лет. Небольшое количество таких мест было обнаружено еще дальше на севере, на уровне Северного полярного круга. Многие специалисты считают, что там обитали представители гомо сапиенс, и они считают, что только представители человека современного типа обладали способностями и технологиями (сшитая по размеру одежда и обувь), необходимыми для выживания в столь высоких широтах.

Однако анализ обнаруженных в районе стоянки Бызовая артефактов вызвал замешательство, поскольку на его основе был сделан другой, более провокационный вывод. Обнаруженные артефакты были произведены неандертальцами, и представители этой последней группы, в отличие от других, жили далеко на севере.

Убедительные орудия

Но вот в чем проблема, связанная с этой концепцией, — в районе стоянки Бызовая не были обнаружены ископаемые следы неандертальцев или каких-то других групп. Лишь каменные орудия и кости животных. Для окончательного доказательства присутствия неандертальцев исследователям нужно иметь кости с ДНК неандертальцев.

Произведенный анализ 313 каменных артефактов, обнаруженных в районе стоянки Бызовая, таких данных не обнаружил. Основываясь на сравнении с установленными местами проживания неандертальцев в центральной и восточной Европе, ученые согласились с тем, что типы орудий и характер их обработки явно относятся к традициям неандертальцев. Их современники, люди современного типа, жившие на территории Евразии, по их мнению, не были способны создавать такие орудия.

Подобный аргумент может показаться неубедительным, однако археологи традиционно используют стиль обнаруженных артефактов для выводов относительно видов древнего человека и соответствующих культур. Ископаемые следы человека — вещь, на самом деле, редкая. На большей части мест проведения раскопок обнаруживаются лишь артефакты. В любом случае артефакты часто больше всего помогают нам установить, кто именно находился на тех местах раскопок, где не были обнаружены ископаемые следы (Можете мне поверить, я написала диссертацию на эту тему).

В результате мы возвращаемся в патовую ситуацию относительно раскопок в районе стоянки Бызовая. Разные исследователи, изучив один и тот же материал, пришли к разным выводам. Еще одна группа экспертов по каменным орудиям считает, что находки больше напоминают артефакты из аналогичных по возрасту стоянок на западе России, в которых есть скелеты гомо сапиенс или «человека разумного». По мнению представителей этой группы, Бызовая — это еще одно место поселения современного человека.

Обновление с использованием ДНК

Пока на раскопках в районе стоянки Бызовая не удалось найти ископаемые следы современного человека. Однако древние геномы были обнаружены в других местах, которые упоминаются в рамках этой дискуссии. Сегодня имеются данные ДНК, которые убедительно свидетельствуют о том, что два скелета человека современного типа были обнаружены в двух местах на территории западной России (Костенки и Сунгирь), и там были также обнаружены артефакты, похожие на те, что были найдены в Бызовой. Это подкрепляет вывод о том, что в районе этой деревни раньше жили представители человека современного типа.

Следует, однако, сказать, что эти места находятся совсем не рядом друг с другом — от деревни Бызовая до Сунгири 1127 километров (700 миль) и до Костенок 1600 километров (1000 миль). Это просто те места, которые ближе всего расположены к Бызовой и в которых были найдены ископаемые следы, а также похожие артефакты.

При этом ближайшие места раскопок с подтвержденными образцами ДНК неандертальцев находятся намного южнее, и расстояние до них в два раза больше (Окладинкова пещера, Денисова пещера, Мезмайская пещера).

Пока мы еще не знаем, какие именно виды человека оставили свои артефакты и кости убитых животных в районе стоянки Бызовая. Возможно, это были последние на Земле неандертальцы или современные человеческие существа, решившие продвигаться дальше на север. Кроме того, эта группа могла состоять как из неандертальцев, так и из людей современного типа, или даже из гомо сапиенс другого вида — например, из денисовцев.

С учетом огромной территории Евразии, весьма вероятно, что некоторые группы неандертальцев сохранились в отдельных удаленных уголках, и они ничего не знали о том, что другие представители их вида были обречены на вымирание.