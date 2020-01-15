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Чем мы будем питаться в случае ядерной зимы

Чем мы будем питаться в случае ядерной зимы

Сразу после ядерной войны начнется война за еду. Ее можно избежать, подготовившись заранее. Но не набивая погреба солениями, а вооружаясь знаниями.

Более двух столетий назад, в 1815 году, крупнейшее в истории человечества извержение вулкана Тамбора в Индонезии заставило миллионы людей оказаться на грани голода. Похолодание и пепел уничтожили посевы, птицы падали замертво с неба, а голодные люди ели енотов и голубей. Этот период известен как «вулканическая зима» или «год без лета».

Дэвид Денкенбергер, инженер-механик из Университета Аляски, который возглавляет некоммерческий Альянс по защите земель от стихийных бедствий (ALLFED), занят изучением способов защиты продовольствия во время глобальных катастроф.

Ученый утверждает, что даже если Земля станет холодной выжженной пустыней, у человечества есть шанс выжить. Имеющиеся сегодня запасы сухих продуктов могут прокормить около 10% населения планеты в течение пяти лет. Этого, конечно, недостаточно. По оценкам Денкенбергера, в случае, если ядерная зима уничтожит всю растительность, у людей останутся грибы, которые можно выращивать на пепле старого мира. Потенциально грибы смогут кормить всех людей на планете в течение примерно трех лет.

Поскольку грибам не нужен фотосинтез, они могут выжить без света, в пещерах, подвалах и катакомбах. Это касается и морских водорослей. «Морские водоросли — хороший источник пищи в случае ядерной зимы, потому что они могут обходиться тусклым светом, — говорит ученый. — Кроме того, они быстро растут. Во время ядерной зимы земля будет остывать быстрее, чем океаны, а водоросли могут выдерживать относительно низкие температуры».

Денкенбергер подсчитал: чтобы накормить всех на планете, потребуется около 1,6 миллиарда тонн сухого корма в год. Люди смогут выращивать такое количество водорослей уже через три-шесть месяцев после катастрофы.

Но людям нужна разнообразная пища, поэтому Денкенбергер составил типичную диету тех, кому посчастливится выжить после ядерной войны. Питательность данной диеты —2100 килокалорий в сутки. Меню незамысловатое: мясо, яйца, сахар и грибы, а также одуванчики и чай из хвои, которая содержат витамин С. Источником же витамина Е станут бактерии, а сахара — целлюлоза.

Денкенбергер продолжает изучать другие природные источники пищи, которые могут расти вдоль экватора, где после катастрофы, несмотря на холод, все еще будет немного солнечного света. «Переехав на Аляску, я понял, что даже в районах, где лето настолько прохладное, что не растут деревья, вы можете выращивать картофель», — смеется ученый.

15 январь 2020 /
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