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Пожар в Нотр-Даме позволит изучить прошлое

Пожар в Нотр-Даме позволит изучить прошлое

Копаясь в останках здания, изучая его оголившиеся стены, исследователи надеются лучше узнать не только историю собора, но и средневековый климат, а также множество других фактов из прошлого.

Документации о процессе строительства Нотр-Дама, которое началось в 1163 году и продолжалось около 200 лет, совсем немного. Оливье де Шалус, изучающий технику строительства собора, изучает, например, как строители определяли размер колонн или высоту контрфорсов. Он отмечает, что строители поднимали 100-килограммовые камни на высоту более 60 метров над землей. Секрет того, как они это делали, потерян.

«Нотр-Дам — это моя жизнь, вся моя жизнь», — говорит де Шалус, который четыре года руководил гидами собора. После пожара он присоединился к ученым, которые помогают восстановить Нотр-Дам и одновременно узнать как можно больше о культовом здании и об эпохе, в которую оно было возведено. В настоящее время де Шалус является представителем «Ассоциации ученых-реставраторов Нотр-Дам де Пари», в которую входят более 200 ученых, в том числе геологи, археологи, инженеры.

Огонь открыл доступ к скрытым частям здания, которые невозможно было исследовать, пока собор был цел. Кто-то изучает историю Нотр-Дам, другие занимаются исследованием последствий пожара для окружающей среды (крыша собора была покрыта ядовитым свинцом), а некоторые собираются заглянуть на 800 лет назад и узнать, каков был климат в Европе во время строительства собора.

Ответы скрыты в каждой детали здания. При его строительстве, например, использовалось железо, которое теперь можно изучить. Ученые смогут даже сказать, какая температура была в соборе во время пожара, проанализировав обгоревшую ржавчину на железных деталях. Эта информация, в свою очередь, позволит ученым понять, насколько жар ослабил известняк, составляющий основную часть структуры собора.

Ученые все еще находятся в процессе планирования предстоящих работ, а в самом здании идет сортировка останков, которые заносятся в каталоги. Только после полной описи ученые получат к ним доступ. Поэтому до открытий пока далеко. Но уже известно, что дубы, которые стали каркасом крыши, росли во время жаркого периода, известного как Средневековый теплый период, который длился с 11-го века до начала 14-го века. Исследование древесины позволит изучить ранние изменения климата, что сегодня стало весьма модной темой. Например, толщина колец деревьев обгоревшей древесины и количество различных изотопов в ней расскажут об условия, при которых дерево росло и где.

15 январь 2020 /
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