ESA опубликовало снимок ледяного Марса

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало снимок Марса, на котором показан покрытый льдом северный полюс планеты. фото графия была сделана с космического корабля Mars Express.

Агентство отметило, что в течение года марсианский лед постоянно смещается — это приводит к изменениям в его составе. Летом северный полюс Марса постоянно покрыт толстым слоем водяного льда. Зимой, когда температура на планете опускается ниже -125 °С, к водяному льду добавляется углекислый газ, выпадающий в виде осадков, так формируется дополнительный слой толщиной в несколько метров.

Зимой над полюсами также появляются облака углекислого газа, которые затрудняют обзор планеты с орбиты. На фото их можно рассмотреть в левой части кадра.

астроном ы подчеркивают, что полюса и проходящие на них процессы представляют едва ли не наибольший интерес среди всех исследований Марса. В слоях льда можно найти информацию о прошлом Марса, как менялся климат на Красной планете. Лед смешивается со слоями пыли с ее поверхности и оседает на северном и южном полюсах,, сохраняя «снимок» планеты в определенный период времени.