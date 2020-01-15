Рост температуры Мирового океана в 2019 году поставил очередной рекорд

Среднегодовая температура поверхности и глубинных слоев вод Мирового океана в 2019 году в очередной раз поставила рекорд. Сейчас она превышает типичные значения для прошлого десятилетия на 0,075 °C, пишет пресс-служба Института физики атмосферы Китайской академии наук со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

"Взрыв атомной бомбы, которая уничтожила Хиросиму, выделил примерно 63 триллионов джоулей энергии. За последние 25 лет мы закачали в океан примерно столько тепла, которое бы выделилось при подрыве 3,6 миллиарда подобных боезарядов. Потепление вод океана нельзя отрицать, как и нельзя отрицать то, что причиной этого была деятельность человека", - прокомментировал работу один из ее авторов, климатолог из Института физики атмосферы КАН (КНР) Лицзин Чэн.

Климатологи считают, что Мировой океан пока остается главным природным "тормозом" глобального потепления. Начиная с доиндустриальной эпохи, его воды поглощают около 90% тепла и примерно треть углекислого газа, которые выбрасывают промышленные предприятия, автомобили и другие компоненты современной цивилизации. Этот процесс не только тормозит изменение климата, но и, как опасаются ученые, может вызвать кардинальные перестройки в экосистемах морей.

В частности, потепление и закисление вод Мирового океана мешает коралловым полипам захватывать ионы кальция и углекислоты, что может привести к разрушению коралловых рифов. Климатологи опасаются, что повышение концентрации СО2 в воде и ускоренное размножение водорослей, которые поглощают этот газ, может лишить кислорода остальных обитателей морей.

Климатическая подушка безопасности

Чэн и его коллеги уже много лет следят за этим процессом, анализируя то, как меняется температура приповерхностных и глубинных вод Мирового океана, а также количество энергии, запасенное внутри него. В 2017 и 2018 годах, как показывали предыдущие замеры китайских и американских климатологов, оба этих показателя росли с рекордно высокими темпами для последних двух тысяч лет.

Минувший 2019 год, как пишут климатологи, не стал в этом отношении исключением. Средняя температура океанической воды продолжила увеличиваться, причем темпы этого прироста по-прежнему растут и остаются рекордно высокими. За последние 12 месяцев этот рост сильнее всего затронул тропические широты Тихого океана, атлантическое побережье США, Гренландии и Аргентины, а также моря, которые омывают берега стран Восточной Азии и восточное побережье Африки.

В общей сложности за прошлый год количество тепла в Мировом океане выросло на 25 зеттаджоулей (секстиллионов джоулей), что на несколько секстиллионов выше прошлогоднего прироста. И то и другое значение на порядок выше количества тепла, которое попадало в недра океана до 1995 года. Львиная доля этой энергии, как отмечают ученые, поглощают моря, омывающие берега Антарктиды, а также океанические воды Арктики.

Ускоренное накопление тепла в водах Мирового океана, как предполагают ученые, уже могло привести к рождению нескольких опасных климатических феноменов. В частности, Тихий океан уже поражали мощные волны жары в прошлом году и в предыдущие сезоны. Они крайне негативно повлияли на жизнь морской флоры и фауны в окрестностях Тасмании и на благополучие обитателей его прибрежных районов.

Все это, как считают климатологи, необходимо учитывать при разработке планов по борьбе с глобальным потеплением, так как количество тепла в океане продолжит расти, даже если Парижские соглашения и прочие меры по ограничению выбросов будут полностью выполнены. Иными словами, потепление океана не остановится, даже если все выбросы будут прекращены, что важно понимать при оценке последствий изменения климата.